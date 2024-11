È online l'avviso pubblico per il noleggio di una seconda nave da destinare all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o sbarcati autonomamente sulle coste italiane (la prima è già giunta a Lampedusa nei giorni scorsi).



L'avviso, emanato dal ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, a seguito della determina a contrarre firmata dal soggetto attuatore, il capo del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno, è consultabile sul sito del Mit insieme alla documentazione tecnica. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 10 di venerdì 7 agosto.



La nave sarà destinata alle coste meridionali della Calabria, dove stazionerà prevalentemente.