Sottoscritto il protocollo teso al superamento delle criticità esistenti presso la tendopoli di San Ferdinando e per favorire la piena integrazione dei cittadini stranieri presenti nella Piana di Gioia Tauro

Presso il Salone degli Stemmi del Palazzo del Governo di Reggio Calabria, è stato sottoscritto il Protocollo operativo nel cui ambito sono state tracciate le linee e definiti i tempi di realizzazione delle azioni e degli interventi, concordati nel corso di precedenti incontri, per il superamento delle criticità esistenti presso la tendopoli di San Ferdinando e per favorire la piena integrazione dei cittadini stranieri presenti nella Piana di Gioia Tauro.



Il Protocollo definisce il piano operativo condiviso a seguito delle diverse riunioni che si sono succedute nel corso del 2015 e nel gennaio 2016 e comprende una strategia articolata in due momenti, con la messa a punto di iniziative strettamente preordinate al superamento del campo- tende ubicato nel Comune di San Ferdinando.



Si tratta, ha detto il Prefetto di Reggio Calabria, Claudio Sammartino: “di un protocollo non di intenti, ma operativo che si svilupperà in due fasi. La prima comprende interventi immediati di messa in sicurezza, di bonifica del territorio circostante: sanificazione, riconduzione a legittimità, verifica degli impianti elettrici, idrici e igienici. Tutto questo nella consapevolezza che il campo va superato.

In questa fase stiamo sostituendo le tende ma presto partiranno provvedimenti amministrativi della Regione di integrazione dei lavoratori nel tessuto abitativo della Piana di Gioia Tauro”.