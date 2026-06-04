Il gip del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di Safeer Ahmed e Ali Raza, i 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan.

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Strage di Amendolara, domani l'autopsia sui resti dei quattro giovani pakistani uccisi e carbonizzati in un’auto

Matteo Lauria
Strage di Amendolara, domani l'autopsia sui resti dei quattro giovani pakistani uccisi e carbonizzati in un’auto

Il gip, contestualmente, ha disposto la custodia cautelare nel carcere di Castrovillari dove i due sono stati portati subito dopo il fermo disposto lunedì mattina dalla Procura di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio notturno. 

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Braccianti uccisi ad Amendolara, gli autori della strage potrebbero essere stati aiutati nella fuga

Redazione Cronaca
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