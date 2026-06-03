Il racconto dei residenti della zona in cui vivevano i quattro uomini bruciati vivi alla stazione di servizio: «Uscivano la mattina e tornavano la sera. Erano molto rispettosi ed educati»

Due giorni dopo la strage di Amendolara c'è silenzio in via Gramsci, a Villapiana, fuori dall'appartamento in cui al primo piano abitavano i quattro migranti uccisi. Gli altri due non si trovano più a casa.

«Bravissimi ragazzi che uscivano la mattina e tornavano la sera. Quando erano a casa era come se non si sentissero. Molto rispettosi ed educati», raccontano i vicini.

I ragazzi vivevano nell'appartamento da meno di due mesi. Uno dei quattro migranti uccisi «era solito, al rientro da lavoro, portare della frutta in dono al vicinato, soprattutto ai bambini», racconta un vicino.