Una firma che ritorna, organizzazioni dai nomi improbabili, richiami al terrorismo jihadista, suggestioni russe e un linguaggio intriso di odio contro le donne. Dietro la sequenza di falsi allarmi bomba che sta attraversando l'Europa potrebbe non esserci un'unica regia. Ma c'è un elemento che attraversa alcune delle rivendicazioni più recenti: la costruzione di identità estremiste, reali o inventate, utilizzate per alimentare paura e disorientamento.

Il nome da cui partire è Mikhail Andropov. La firma che ha gettato nel caos decine di di scuole in Calabria (e centinaia in Italia) era già comparsa nelle minacce inviate il 6 novembre alle redazioni di alcune emittenti europee. È riapparsa cinque giorni dopo nelle email che hanno provocato evacuazioni e sospensioni delle lezioni negli istituti. Nell'ultimo messaggio il mittente si presenta come leader del «Vilayat di Misoginistan», un'organizzazione che, allo stato delle informazioni disponibili, non risulta avere alcuna esistenza verificata.

Non è soltanto la successione degli episodi a colpire. È soprattutto il repertorio ideologico utilizzato per rivendicarli. Un mosaico nel quale compaiono lo Stato islamico, l'estremismo nazionalista russo, il suprematismo maschile e la retorica antifemminista. Elementi che possono essere messi in relazione sul piano della propaganda e dell'immaginario, ma che non dimostrano, da soli, l'esistenza di una rete organizzata.

Mikhail Andropov, la firma che ricompare nelle minacce europee

La prima comparsa pubblicamente documentata del nome Mikhail Andropov risale dunque al 6 novembre. Quel giorno alcune redazioni europee ricevono comunicazioni che annunciano la presenza di esplosivi negli edifici. Tra i destinatari figurano l'emittente pubblica irlandese RTÉ e la televisione privata bulgara Nova TV. Anche Sky, nel Regno Unito, segnala una minaccia alla sicurezza.

Il messaggio ha un titolo evocativo: «Messaggio all'Occidente». Il mittente sostiene di appartenere al gruppo responsabile della precedente ondata di allarmi sui voli commerciali e annuncia una nuova fase della campagna intimidatoria. In una delle comunicazioni si legge che un ordigno sarebbe stato collocato nell'edificio e che l'esplosione sarebbe avvenuta entro 45 minuti. La conclusione è ancora più esplicita: «Questo è solo l'inizio».

Il richiamo sembra costruito per attribuire alle minacce una dimensione internazionale e una precisa cornice geopolitica. Anche il cognome Andropov contribuisce a questa rappresentazione: richiama infatti Jurij Andropov, storico dirigente sovietico ed ex capo del Kgb. Reuters ha segnalato anche la possibile assonanza tra l'oggetto delle email e il titolo della biografia dell'ex leader sovietico, New Challenge to the West.

Ma il nome non costituisce una prova di provenienza russa. Nessuno è riuscito a verificare finora né l'identità dell'autore né l'origine delle comunicazioni, e neppure a stabilire se le rivendicazioni provenissero effettivamente dalla stessa fonte delle minacce agli aerei.

Il Vilayat di Misoginistan e la nuova minaccia alle scuole

Mercoledì 11 novembre, come detto, il nome di Andropov riappare in una nuova comunicazione, questa volta indirizzata alle segreterie scolastiche italiane. Almeno 300 istituti, secondo le prime ricostruzioni, vengono raggiunti da un'email che annuncia la presenza di ordigni esplosivi negli edifici. In diversi casi scattano evacuazioni precauzionali e sospensioni delle attività didattiche.

Il mittente si presenta come «Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan». Il testo, scritto in un italiano approssimativo, contiene minacce di morte rivolte agli italiani, evoca un presunto genocidio e sostiene che un ordigno con innesco a distanza sia stato collocato all'interno degli edifici. La comunicazione contiene anche una minaccia diretta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il riferimento a una bomba nell'auto del capo del governo.

Il nome dell'organizzazione merita attenzione. “Vilayat” è una traslitterazione del termine arabo wilāya, utilizzato per indicare una provincia o un territorio amministrato. È una parola entrata anche nel lessico delle organizzazioni jihadiste: il cosiddetto Wilayat Caucaso, per esempio, fu la denominazione adottata da una formazione legata allo Stato islamico nel Caucaso settentrionale. La seconda parte del nome, “Misoginistan”, sembra invece costruita attorno al termine misoginia.

La sigla combina un richiamo all'immaginario jihadista con un riferimento esplicito all'odio contro le donne.

Anche la provenienza informatica della mail richiede cautela. Le prime verifiche giornalistiche hanno individuato un indirizzo riconducibile al dominio della Dayeh University, ateneo di Taiwan. Un dato che può orientare gli accertamenti sui server e sugli account utilizzati, ma che ovviamente non dimostra che il messaggio sia partito fisicamente da Taiwan. Un dominio può essere utilizzato attraverso un account compromesso o tecniche di falsificazione dell'indirizzo del mittente.

Le altre firme: dai Guardiani della rivoluzione ai combattenti dello Stato maschile

Per comprendere il contesto bisogna tornare indietro e ricostruire la successione delle rivendicazioni. Quella di Andropov non è infatti la prima identità utilizzata nelle comunicazioni che hanno accompagnato gli allarmi bomba.

Una delle prime firme comparse nella sequenza italiana è quella attribuita al Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica. Il 19 ottobre, secondo le ricostruzioni degli episodi, una mail che annunciava esplosivi in alcune scuole e su un volo Ryanair diretto a Gedda faceva riferimento a un futuro cambio di governo e all'instaurazione della Sharia. Il messaggio proveniva da un profilo apparentemente riconducibile al ministero dell'Istruzione saudita.

In un episodio successivo sarebbe stato utilizzato un indirizzo che richiamava il ministero dell'Istruzione egiziano. Altre comunicazioni hanno invece evocato i «militanti della provincia di Neviansk», località della Russia siberiana, per annunciare la presenza di bombe su voli commerciali. In tutti questi casi la denominazione utilizzata non equivale a una rivendicazione autentica: non risulta dimostrato che i soggetti evocati abbiano realmente partecipato agli episodi.

Il 5 novembre arriva un'altra firma destinata a indirizzare l'attenzione degli investigatori verso un ambiente ideologico preciso: quella dei “Combattenti dello Stato maschile”. Le email, indirizzate anche agli aeroporti di Roma e Sofia, annunciano esplosioni su alcuni voli e descrivono i destinatari come complici di un presunto «regime femminista».

Il riferimento è al Male State, conosciuto anche con il nome russo Muzhskoye Gosudarstvo, movimento ultranazionalista e misogino fondato da Vladislav Pozdnyakov. L'organizzazione è stata dichiarata estremista e messa al bando dalle autorità russe nel 2021. La sua ideologia si fonda su una visione gerarchica dei rapporti tra uomini e donne, sull'opposizione al femminismo e su posizioni nazionaliste e razziste.

La firma, però, non ha trovato una conferma nell'ambiente chiamato in causa. Un account Telegram riconducibile al Male State ha negato alla Bbc il coinvolgimento nelle minacce, sostenendo che la denominazione utilizzata non corrispondesse a un'organizzazione ancora attiva. Anche in questo caso resta aperta l'ipotesi che qualcuno abbia semplicemente sfruttato un nome già conosciuto per rendere più credibile e riconoscibile la minaccia.

Il filo comune: misoginia, provocazione e guerra psicologica

È proprio qui che le diverse rivendicazioni sembrano incontrarsi. Non necessariamente in una struttura organizzativa comune, ma nell'utilizzo di un repertorio di simboli e linguaggi estremisti. Le email attribuite ai Guardiani della rivoluzione evocano la Sharia; quelle dei presunti combattenti dello Stato maschile parlano di un regime femminista; Andropov si autoproclama capo di una provincia immaginaria costruita attorno alla misoginia.

La contrapposizione tra maschile e femminile diventa così uno strumento di propaganda. Le donne, il femminismo e le istituzioni vengono rappresentati come parti di un sistema persecutorio da abbattere. Un racconto che richiama alcune delle narrazioni più radicali diffuse nella cosiddetta manosphere, l'insieme eterogeneo di comunità digitali che ruotano attorno a identità maschili, rivendicazioni antifemministe e ostilità verso le trasformazioni dei rapporti di genere.

All'interno di questo universo si trovano realtà molto differenti: dai gruppi per i diritti degli uomini alle comunità che promuovono l'allontanamento dalle relazioni con le donne, fino agli ambienti Incel e ai movimenti suprematisti maschili. Il Male State è stato studiato proprio come una declinazione russa della manosphere, con una propria struttura ideologica e una forte componente nazionalista.

Questo non significa, però, che tutte queste realtà siano la stessa cosa. E soprattutto non significa che ogni rivendicazione misogina debba essere ricondotta agli Incel.

Incel e suprematismo maschile: dove passa la linea di confine

Il termine Incel nasce dalla contrazione dell'espressione inglese involuntary celibate, cioè celibe involontario. Identifica originariamente persone che desiderano una relazione sentimentale o sessuale ma non riescono a instaurarla. Nel tempo, una parte di queste persone ha sviluppato comunità online nelle quali la condizione individuale viene trasformata in una precisa interpretazione ideologica della società.

In alcuni ambienti Incel la difficoltà relazionale viene attribuita a una presunta gerarchia sessuale immutabile, alla selezione operata dalle donne e a un sistema sociale considerato ostile agli uomini meno desiderabili. In queste comunità possono emergere misoginia radicale, disumanizzazione delle donne e, in alcuni casi, giustificazioni della violenza. La letteratura scientifica ha documentato anche la presenza di modelli culturali che legittimano l'aggressività e la rappresentazione delle donne come naturalmente ostili.

Ma occorre distinguere la condizione del celibato involontario, l'identificazione con una comunità Incel e l'adesione a un'ideologia violenta. Sono dimensioni che possono sovrapporsi, ma non sono automaticamente equivalenti. Non tutte le persone che vivono una condizione di solitudine sentimentale si riconoscono in quelle comunità e non tutti coloro che utilizzano l'etichetta Incel sostengono posizioni violente.

Il Male State, a sua volta, appartiene a una diversa tradizione organizzativa: quella del nazionalismo radicale russo e del suprematismo maschile. Può condividere con alcune comunità Incel la retorica antifemminista, la rappresentazione degli uomini come vittime di un sistema dominato dalle donne e l'ostilità verso l'emancipazione femminile. Ma una convergenza ideologica non dimostra un rapporto organico, né una collaborazione operativa.

Al momento non risultano prove pubbliche di un collegamento organizzativo tra Mikhail Andropov, il Male State e specifiche comunità Incel. Non è stata neppure dimostrata l'esistenza di una struttura comune che coordini le diverse firme utilizzate nelle minacce.

Mikhail Andropov potrebbe essere il nome di un singolo autore, di un gruppo o semplicemente una maschera utilizzata per costruire una falsa identità terroristica. Il Vilayat di Misoginistan, intanto, sembra condensare in una sola denominazione i diversi ingredienti della campagna: suggestioni jihadiste, richiami russi e odio antifemminista. Stabilire chi abbia costruito questa identità e se esista una rete dietro le sue azioni è il passaggio decisivo. Fino ad allora, confondere le rivendicazioni con le responsabilità rischia di trasformare proprio la disinformazione in uno degli effetti più riusciti di questa campagna.