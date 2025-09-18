Lo ha stabilito il Consiglio di Stato. Il tribunale amministrativo aveva ritenuto legittimi gli atti che avevano disposto l’esclusione dell’europarlamentare dalla imminente tornata elettorale

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti da Domenico Lucano contro le due sentenze del Tar Calabria che, lunedì scorso, avevano ritenuto legittimi gli atti che avevano disposto la sua esclusione dalle prossime elezioni regionali. Nei tre giorni stabiliti dalla legge, il Consiglio di Stato ha deciso sulle questioni (con le sentenze numero 7381 e 7382) rilevando «l'applicabilità della legge numero 190 del 2012 sulla rilevanza ostativa della condanna da lui riportata in sede penale».