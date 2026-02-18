«Esprimo la mia personale solidarietà e quella di tutto il partito calabrese, oltre che ferma e senza condizioni ad Angelo Bonelli, deputato della Repubblica e co-portavoce nazionale di Europa Verde/Alleanza Verdi e Sinistra, dopo le gravissime minacce di morte rivolte a lui e alla sua famiglia. Nel corso dei lavori assembleari alla Camera dei Deputati Bonelli ha reso pubblico lo choc ricevuto: missive contenenti esplicite minacce di morte, riferimenti alla sua abitazione, immagini della moglie e della figlia, e frasi come “vi spareremo in testa” e “lo appenderemo a piazza Maggiore a testa in giù” con richiami violenti all’uso di machete, tutte già denunciate alle autorità competenti». È quanto dichiara Giuseppe Campana, portavoce calabrese di Europa Verde/AVS.

«In questi giorni ho seguito con profonda angoscia quanto denunciato da Angelo. Voglio dire chiaro e forte che quanto accaduto non è un semplice episodio isolato, ma un segnale gravissimo che macchia il clima politico e sociale del nostro Paese – prosegue Campana –. Chi lancia minacce di morte, indirizzate non solo a un rappresentante politico ma anche ai suoi cari, dimostra un odio e una ferocia che trascendono ogni confine di civiltà. È un atto di viltà che non può e non deve essere tollerato».

«Condanno con la massima durezza questo episodio, così come qualsiasi cultura dell’odio e della violenza che cercano di intimidire chi esercita la politica con passione, onestà e dedizione al bene comune – prosegue Campana –. Le intimidazioni personali, le aggressioni verbali, e l’uso di linguaggi che sfociano nella minaccia fisica non possono diventare normalità in una democrazia. Chi pensa di zittire le idee con la violenza mostra soltanto la propria debolezza e la propria bestialità».

«Europa Verde AVS continuerà a lottare per la pace sociale, per il rispetto reciproco, per la tutela dei diritti e per un confronto politico senza violenza. Chiunque tenti di alimentare odio o di trasformare la politica in un terreno di minacce fisiche – conclude il portavoce calabrese di AVS– troverà in tutte le forze democratiche una risposta ferma e inequivocabile».