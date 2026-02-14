Il vescovo e vicepresidente Cei alle comunità colpite dal maltempo: «Non siete soli. La Chiesa, le parrocchie, i sacerdoti, i volontari e tutte le persone di buona volontà stanno cercando di far sentire la vicinanza della comunità cristiana»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
«In queste ore di grande apprensione, il mio cuore e la mia preghiera sono accanto a tutti coloro che, ai Laghi di Sibari e in contrada Lattughelle, stanno vivendo l'angoscia e la difficoltà causate dal maltempo. Le immagini che ci giungono parlano da sole: case invase dall'acqua, strade impraticabili, famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, attività sospese, terreni e raccolti compromessi. È un dolore che ferisce l'anima di una terra laboriosa e generosa come la nostra». Lo afferma il vescovo di Cassano allo Ionio e vice presidente della Cei, monsignor Francesco Savino, il quale stamattina si è recato nelle zone alluvionate per «esprimere solidarietà e affetto paterno a tutti i fratelli e sorelle colpiti da questa prova».
«Non siete soli - scrive mons. Savino in un messaggio - la Chiesa di Cassano, le parrocchie, i sacerdoti, i volontari e tutte le persone di buona volontà stanno cercando, insieme, di far sentire la vicinanza concreta della comunità cristiana. Ogni gesto di aiuto è il segno del Vangelo che si fa carne, che si fa attenzione, che si fa amore».
«In momenti come questi - afferma il presule - emerge la forza silenziosa della nostra gente: donne e uomini che non si arrendono, che accolgono, che si sostengono a vicenda. E mentre eleviamo la nostra preghiera a Dio, ricordiamo che la solidarietà è la risposta più bella che possiamo dare al dolore. Ringrazio di cuore le autorità civili, la protezione civile, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il personale sanitario e tutti coloro che, instancabilmente, si stanno adoperando per la sicurezza e l'assistenza della popolazione. La vostra opera è un segno luminoso di umanità e di dedizione autentica al bene comune. A chi oggi si sente smarrito, dico: non temete. Anche quando la tempesta sembra più forte, Dio non abbandona i suoi figli».
«Con la certezza che il sereno tornerà - conclude mons. Savino - vi affido alla protezione della Vergine Maria e benedico ciascuno di voi, affinché da questa prova germoglino nuova fiducia, nuova forza e la consapevolezza profonda che, insieme, possiamo rialzarci».