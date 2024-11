Si svolgeranno domani, 2 febbraio, alle ore 15 i funerali della piccola Ginevra, la bimba di due anni morta a causa del Covid. Il sindaco della cittadina crotonese, Annibale Parise, ha emanato un'ordinanza per proclamare il lutto cittadino, invitando a osservare un minuto di silenzio alle ore 12 nelle scuole e negli uffici pubblici.

La piccola Ginevra è deceduta nella giornata di domenica scorsa all'ospedale Bambin Gesù di Roma dove era stata trasferita d'urgenza dall'ospedale di Catanzaro a bordo di un aereo militare. Nella stessa serata il suo cuore ha smesso di battere.



«Mi chiedo – ha affermato il sindaco – perché mai sia stato necessario caricare un'ambulanza su un aereo per raggiungere Roma se, come dicono, all'ospedale di Cosenza sono presenti sei posti di Terapia intensiva pediatrica. Evidentemente in questo ospedale non sono attrezzati per fare alcune cose, come la rianimazione pediatrica o come la circolazione extracorporea. Per quale ragione – prosegue Parise – è stata scomodata l'Aeronautica militare? Evidentemente alcune cure in Calabria non possono essere garantite. È normale questo in una Regione di due milioni di abitanti? La sanità in Calabria – conclude il sindaco – si sta sciogliendo come neve al sole ma intanto il debito lievita».



Per fare luce sulla vicenda il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ieri ha annunciato un'inchiesta interna «per accertare i fatti ed eventuali responsabilità da parte del sistema sanitario regionale».