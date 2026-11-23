Il procedimento è separato da quello di Grosseto per istigazione al suicidio. In giardino una seconda cartuccia compatibile con la pistola che ha sparato. I manoscritti dell'ex capo della Polizia sono stati trasferiti a Roma per gli accertamenti scientifici

Due fascicoli distinti per fare luce sulla morte di Gianni De Gennaro e sugli eventuali elementi che potrebbero intrecciarsi con le indagini sulle stragi di mafia. La Procura distrettuale antimafia di Firenze procede con un'inchiesta autonoma rispetto a quella aperta dalla Procura di Grosseto: il procedimento toscano è contro ignoti ed è stato avviato nell'ambito degli accertamenti sulle stragi mafiose. A Grosseto, invece, è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

Intanto, i manoscritti lasciati dall'ex capo della Polizia nella proprietà in Maremma, tra Montiano e Fonteblanda, dove è stato trovato morto, sono stati trasferiti a Roma. Saranno sottoposti agli accertamenti della polizia scientifica per ricostruirne contenuto e circostanze.

La dependance resta sotto sequestro

Rimane sequestrata la dependance della tenuta di Montiano, in provincia di Grosseto, dove è stato trovato il corpo di De Gennaro. Si tratta di un edificio separato dalla villa principale, distante circa trenta metri. L'area è ancora interessata dagli accertamenti ed è presidiata dai carabinieri.

La proprietà si trova in una zona isolata, circondata da un parco e da terreni agricoli. Gli edifici più vicini sorgono a circa 200 metri: da una parte una tenuta con allevamento, dall'altra una struttura alberghiera con ristorante lungo la strada provinciale. La distanza e la conformazione del luogo potrebbero aver reso difficile udire il rumore dello sparo dall'esterno, nonostante il relativo silenzio della zona.

Per stabilire con maggiore precisione l'orario della morte potrebbe essere determinante l'autopsia, una volta disposta. Gli accertamenti medico-legali potranno contribuire a definire la sequenza temporale degli ultimi momenti.

Il secondo bossolo trovato nel giardino

Tra gli elementi acquisiti dai carabinieri ci sono anche due bossoli. Il primo è stato individuato all'interno della dependance, dove De Gennaro è stato trovato senza vita. Il secondo è stato repertato all'esterno, durante una successiva perlustrazione del giardino della proprietà.

Secondo quanto emerge dagli accertamenti, il bossolo rinvenuto all'esterno sarebbe compatibile con la pistola semiautomatica di piccolo calibro utilizzata per il colpo che ha raggiunto alla testa l'ex capo della Polizia. La verifica balistica dovrà chiarire la natura dei reperti e il loro rapporto con l'arma.

Gli investigatori lavorano dunque su due piani distinti: da un lato la ricostruzione delle circostanze della morte, oggetto del fascicolo aperto a Grosseto; dall'altro gli eventuali elementi di interesse per le indagini sulle stragi di mafia, al centro del procedimento autonomo della Procura di Firenze.