Una donna è stata iscritta nel registro degli indagati nell’inchiesta per omicidio stradale aperta dalla Procura di Paola sulla morte di Francesco Cipolla, originario di Cetraro. L’incidente si era verificato lungo la strada che collega il Tirreno cosentino alla Valle dell’Esaro, in direzione di Guardia Piemontese paese.

La Procura, competente territorialmente, ha notificato alla donna un avviso di garanzia con il quale è stato comunicato anche l’avvio di accertamenti tecnici irripetibili finalizzati alla ricostruzione della dinamica. Sul corpo di Cipolla è stata inoltre eseguita l’autopsia. L’indagata è assistita dall’avvocato Fabio Parise.

Francesco Cipolla deceduto nell'incidente stradale nei pressi di Guardia Piemontese

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente

L’iscrizione nel registro degli indagati consente alla persona coinvolta di partecipare agli accertamenti attraverso il proprio difensore e gli eventuali consulenti.

Il sinistro era avvenuto nei pressi di un bivio per Guardia Piemontese. Secondo la prima ricostruzione, due automobili si erano scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. Gli approfondimenti tecnici dovranno chiarire la sequenza dell’impatto e gli elementi che lo hanno determinato.

La morte di Francesco Cipolla

Francesco Cipolla, classe 1971, era rimasto gravemente ferito nello scontro ed era morto successivamente a causa delle lesioni riportate. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Anche la moglie era rimasta coinvolta nel frontale ed era stata ricoverata in condizioni gravissime. Tutt’ora lotta tra la vita e la morte.

Nell’immediatezza dell’incidente era intervenuta anche l’eliambulanza. Il velivolo era atterrato nello stadio comunale “Zicarelli” di Fuscaldo, utilizzato come punto di incontro per consentire il trasferimento urgente del ferito.