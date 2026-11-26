Depositato l’appello ai soli effetti civili contro la decisione del gup di Cosenza. I legali chiedono nuove acquisizioni documentali e peritali e contestano la gestione della degenza a Villa degli Oleandri

Le parti civili nel procedimento sulla morte di Salvatore Iaccino, avvenuta il 17 febbraio 2025 nella casa di cura Villa degli Oleandri di Mendicino, hanno impugnato ai soli effetti civili la sentenza con cui il gup del Tribunale di Cosenza aveva escluso la responsabilità degli imputati per il decesso.

A comunicarlo, in una nota datata 1° novembre 2026, sono gli avvocati Mattia Caruso, Cristian Cristiano, Angelo Nicotera, Maurizio Nucci e Francesco Santelli, che annunciano il deposito dell’atto davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro. L’impugnazione riguarda la sentenza numero 248/2026 e contesta le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado sul versante degli interessi civili.

Le contestazioni e la richiesta di acquisire altre prove

Il collegio difensivo chiede la rinnovazione dell’istruttoria e l’acquisizione di documentazione e prove peritali che, secondo quanto riferiscono i legali, erano state escluse in primo grado.

Si tratta di elementi che le parti civili ritengono decisivi per ricostruire le condizioni del paziente e la conoscibilità del rischio autolesionistico. Secondo la loro prospettazione, la documentazione attesterebbe una fragilità psichica già diagnosticata e precedenti episodi che avrebbero richiesto specifiche misure di protezione e sorveglianza.

Nell’appello vengono inoltre denunciate presunte criticità nella gestione della degenza: omissioni e discontinuità nella somministrazione della terapia nei giorni precedenti la morte, irregolarità nella compilazione delle schede terapeutiche e un’assistenza ritenuta inadeguata rispetto alle patologie fisiche e ai dolori lamentati dal paziente.

Secondo i difensori delle parti civili, alcune di queste condizioni avrebbero indotto Iaccino ad allontanarsi dalla struttura per cercare assistenza in pronto soccorso. Sono contestazioni contenute nell’impugnazione, sulle quali i legali chiedono una nuova valutazione, dopo la decisione del gup che aveva escluso la responsabilità degli imputati.

Annunciata un’autonoma azione civile contro la struttura

Accanto all’appello, il collegio annuncia un’ulteriore iniziativa direttamente nei confronti della casa di cura.

«L’iniziativa giudiziaria a tutela della memoria e della dignità di Salvatore non si limiterà al solo giudizio di appello», scrivono i difensori, precisando che procederanno con un’autonoma citazione in sede civile contro Villa degli Oleandri.