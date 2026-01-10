Originario di Cariati, è stato anche produttore. Lavorò a numerosi film con diversi registi tra cui Carlo Verdone, Sergio Rubini e Christian De Sica

Con grande cordoglio, il cinema italiano apprende della scomparsa di Filippo Ascione, sceneggiatore, produttore e collaboratore di Federico Fellini, con il quale lavorò in qualità di assistente alla regia negli anni ’80. Era originario di Cariati.

Nel corso della sua proficua carriera, Filippo Ascione ha contribuito a numerose opere cinematografiche, con registi come Federico Fellini, Carlo Verdone, Sergio Rubini, Carmine Amoroso, Luca Verdone, Christian De Sica e Giulio Base.

Tra i film da lui sceneggiati ricordiamo La stazione (Premio David di Donatello per la migliore sceneggiatura), Stasera a casa di Alice, La bocca, Faccione, Il conte Max, Al lupo al lupo (Nastro d’Argemto per il miglior soggetto originale), La bionda L’orso di peluche, Prestazione straordinaria, Il viaggio della sposa, Un paradiso di bugie, La bomba e Cover Boy – L’ultima rivoluzione.

I suoi ultimi lavori sono stati Cercando Itaca e il progetto dal titolo provvisorio Esencia Cuba con Giancarlo Giannini.

È stato anche produttore cinematografico, collaborando fra gli altri, negli anni ’90, in un ruolo di spicco con la Penta Film (società di produzione e distribuzione cinematografica italiana, nata da una joint venture tra la Cecchi Gori Group e Silvio Berlusconi Communications).