Cinque sono i medici iscritti nel registro degli indagati per la morte della quarantenne di Rombiolo,nel vibonese, deceduta lunedì sera all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia

5 sono gli avvisi di garanzia emessi dalla procura della Repubblica nei confronti dei medici coinvolti nella vicenda della morte di Domenica Mandaradoni, la giovane donna di Rombiolo deceduta lunedì sera al pronto soccorso dell'ospedale vibonese per cause ancora in corso di accertamento. L'ipotesi di reato è omicidio colposo in concorso. Per domani, intanto, è prevista l'autopsia sulla salma della quarantenne.