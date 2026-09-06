La Polizia Locale ha controllato oltre 140 veicoli e ritirato sei patenti. Quattro le denunce per guida in stato di ebbrezza, 58 le violazioni amministrative contestate

Nella notte tra venerdì sabato a Polizia Locale di Reggio Calabria ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Le attività operative, si sono giovate di 20 unità complessive, due stazioni mobili, 5 autovetture , 3 precursori etilometrici un etilometro e un drug test.

Sono stati controllati oltre 140 autoveicoli e sottoposti a verifica con precursore etilometrico circa 90 conducenti. Di questi 6 , per la maggior parte di età compresa tra i 25 ed i 35 anni, sono risultati in stato di ebbrezza alcolica. Quattro di loro denunciati in quanto il tasso alcolemico rilevato era superiore a 0,80 g/l. Durante i servizi sono stati altresì controllati i luoghi della movida reggina, e sono state accertate numerose sanzioni amministrative tra le quali 1 per abbandono illegittimo di rifiuti, uno per violazione del regolamento di polizia urbana con conseguente daspo urbano per ubriachezza molesta. Nella fattispecie l' uomo indiano con precedenti di polizia( era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale pochi giorni prima) , è stato bloccato nel mentre si trovava sul lungomare Falcomatá, in palese stato di ubriachezza con conseguenti molestie ai numerosi passanti. Il soggetto è stato fermato ed accompagnato al comando per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici ai fini dell'identificazione in quanto sprovvisto di documenti. Durante il posto di blocco notturno Istituto presso la stazione centrale, due conducenti hanno tentato la fuga ma sono stati prontamente inseguiti, bloccati e sanzionati

In totale sono state 6 le patenti ritirate e 58 le violazione amministrative comminate, mentre 4 persone in totale sono state denunciate alla Procura della Repubblica.

Durante il fine settimana sono state altresì denunciate i tre persone per furto aggravato di energia elettrica accertato in collaborazione coi i tecnici dell'Enel. A seguito delle attività ispettive di alcuni esercizi pubblici sono state contestate ulteriori sanzioni perché gli stessi non mettevano a disposizione degli avventori gli strumenti per la misurazione del tasso alcolemico.

Consimili servizi proseguiranno anche nei giorni a seguire. Per i soggetti deferiti alla Procura della Repubblica vige la presunzione di innocenza..