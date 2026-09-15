VIDEO | Il panfilo da spedizione polare di proprietà del miliardario Jury Milner è arrivato dalla Sicilia. A bordo eliporto, piscina, cinema, sauna e palestra. È capace di affrontare anche rotte estreme

A chiudere la sfilata dei megayacht di lusso che, durante questa estate 2026, sono approdati a Vibo Marina, è presente “Multiverse”, gigante del mare lungo 116 metri e del valore stimato di 250 milioni di dollari. È stato avvistato stamattina, proveniente dalla Sicilia, nella rada tra Pizzo e Vibo Marina e, naturalmente, non è passato inosservato, in mezzo alle immancabili petroliere da Stretto di Hormuz, attirando l’attenzione generale per le sue dimensioni. Si tratta dello yacht “da spedizione”, cioè un’imbarcazione in grado di navigare anche in zone remote o proibitive, come l’Artico e gli oceani, con un’autonomia di 8.000 miglia nautiche. Ad attirare l’attenzione ha contribuito anche l’elicottero che si è alzato in volo dal ponte più alto.

Il suo proprietario è Jury Milner, fisico e miliardario considerato uno dei maggiori imprenditori nel settore della tecnologia, con un patrimonio stimato di 5,9 miliardi di dollari. Costruita nei cantieri navali norvegesi di Kleven, commissionato dal miliardario neozelandese Graeme Hart, la possente imbarcazione è dotata di eliporto, piscina, cinema, sauna e palestra.

Una presenza che si aggiunge a quella delle altre imbarcazioni che solcano le acque delle maggiori mete turistiche internazionali e toccano anche il porto di Vibo Marina, contribuendo a rafforzare la visibilità dello scalo nel campo della diportistica internazionale di alto bordo. Presenze che però non possono soltanto rappresentare il soggetto di uno scatto fotografico, ma che dovrebbero costituire uno stimolo per implementare le capacità di un porto posizionato tra le due perle del turismo calabrese, Pizzo e Tropea, e che pertanto possiede tutte le carte in regola per aumentare il proprio appeal in questo settore e dare una spinta propulsiva all’economia.