La Msc World Europa è stata ferma al largo di Ponza per un'avaria ai motori. Il problema, secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, si è registrato alle 07.25 di questa mattina quando la nave da crociera in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori. I tecnici intervenuti a bordo, secondo quanto si apprende, sono riusciti a far ripartire la propulsione e la nave sta ora procedendo lentamente ma in maniera autonoma verso il porto di Napoli. La Msc è scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, che è in costante contatto con il comandante della nave, e in zona stanno arrivando anche due rimorchiatori partiti rispettivamente da Napoli e Gioia Tauro. Sempre secondo le prime informazioni ricevute, l'arrivo a Napoli è previsto per la tarda serata.