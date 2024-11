I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito la scorsa notte dieci ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone nell’ambito dell’operazione Eclissi2 contro le cosche di 'ndrangheta di San Ferdinando. In soggetti coinvolti nell’operazione sono accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso; concorso in detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco anche da guerra e clandestine; concorso in detenzione, vendita e cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e concorso in danneggiamenti aggravati dalle modalità mafiose.

L’operazione, denominata "Eclissi 2", rappresenta la prosecuzione dell’operazione "Eclissi" che nel novembre del 2013 fece luce sugli interessi criminali ed economici della 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata "Locale di San Ferdinando" in cui operano le cosche dei Bellocco-Cimato e Pesce-Pantano. In manette finì anche il sindaco di San Ferdinando, Domenico Madafferi e il vice sindaco, Santo Cieli.

Con Eclissi 2 è stata ripristinata la custodia cautelare in carcere nei confronti di un ex consigliere comunale, Giovanni Pantano, coinvolto nell’inchiesta "Eclissi 1" e nel frattempo scarcerato, accusato di associazione mafiosa.

In carcere:

Gregorio Malvaso, nato a Gioia Tauro il 16.11.1978

Pasquale Mazzei, nato a Taurianova il 4.9.1991

Viktoriya Georgeva, nata a Svishtov (Bulgaria) il 20.07.1990

Francesco Albano, nato a Gioia Tauro il 29.04.1993

Fabio Rappazzo, nato a Reggio Calabria il 4.01.1993

Antonio Strangio, nato a Reggio Calabria il 3.10.1990

Giovanni Pantano, nato a Rosarno il 23.06.1959



Arresti domiciliari:

Pasquale Sannuto, nato a Cosenza il 27.03.1980

Andrea Aversa, nato a Taurianova il 20.12.1991



Obbligo di firma:

Danijela Jakovljevic, nata in Serbia il 21.09.1971