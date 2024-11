Sigilli a una gioielleria compro oro, a un'azienda di allevamento bestiame, macellazione carni e produzione di latticini e a un negozio di ottica

La polizia ha arrestato tre esponenti di vertice della 'ndrangheta calabrese che operavano nella provincia di Roma. Si tratta di appartenenti alle 'ndrine Palamara - Scriva - Mollica - Morabito che, secondo gli investigatori, avevano "ramificati interessi criminali e imprenditoriali nella zona Nord della provincia di Roma e nella Capitale". Eseguite numerose perquisizioni in tutt'Italia e sequestri di attività commerciali e imprenditoriali e di immobili per un valore di oltre cento milioni di euro.



Per la Direzione Distrettuale Antimafia, che ha coordinato le indagini, le persone finite in manette sono responsabili di intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. Reati commessi - secondo gli inquirenti - "per favorire la 'ndrangheta operante in Calabria e a Roma per il controllo delle attività illecite sul territorio".



Tra le attività sequestrate dalla polizia di Stato una gioielleria compro oro, un'azienda di allevamento bestiame, macellazione carni e produzione di latticini, un negozio di ottica nonché numerosi conti correnti bancari e diversi immobili, per un valore complessivo che supera i cento milioni di euro.

I nomi degli arrestati nell’ambito dell’operazione contro la ‘ndrangheta a Roma:

Morabito Domenico, 47anni

Mollica Domenico Antonio, 47 anni

Scriva Placido Antonio, 48 anni