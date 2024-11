La Dda di Reggio Calabria, in collaborazone con Guardia Civil e Dea americana, ha stroncato una rete di traffico internazionale di cocaina, costruita dalle cosche della locride e quelle della piana di Gioia Tauro.

L'operazione 'Santa Fe' ha portato all'arresto di 34 persone. I finanzieri del Gico durante le indagini avevano sequestrato quattro tonnellate di cocaina, con la collaborazione delle forze di polizia spagnole e americane. La droga, secondo la ricostruzione degli inquirenti, viaggiava dalla Colombia verso la Spagna con delle barche a vela. Una rete diffusa tra Calabria e America Latina, costruita secondo le indagini grazie all'alleanza tra gli Aquino di Marina di Gioiosa, Alvaro di Sinopoli, e Pesce di Rosarno. Sequestrati anche beni per 5 milioni di euro agli indagati, tra Calabria e Lazio.

L’operazione italiana denominata “Santa Fe” , si è inserita nella più ampia attività di livello mondiale condotta dalla Dea americana, meglio nota come operazione “Angry Pirate. L’attività sinergica tra i finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro e la Dea americana, ha consentito di porre in essere, unitamente alle forze di polizia nazionali, una proficua azione di contrasto in varie parti del mondo, tra cui Brasile, Argentina, Repubblica Dominicana, Colombia, Spagna e Montenegro.



Le indagini della DEA in Sud America hanno portato all'identificazione di numerosi fonti di approvvigionamento di cocaina garantiti dai comandanti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) che coltivano, producono e distribuiscono lo stupefacente in tutto il mondo.



Le indagini, nel loro complesso, hanno permesso di individuare i canali di rifornimento e di importazione dello stupefacente, così da consentire l’intercettazione di numerosi carichi di cocaina diretti in vari porti italiani ed europei, tra cui principalmente quello di Gioia Tauro dove fondamentale è stata la collaborazione fornita dalle Fiamme gialle ivi operanti. L’intera operazione ha permesso di infliggere all’organizzazione rilevanti perdite economiche, sia sotto il profilo dei capitali investiti che, soprattutto, dei mancati guadagni; la droga complessivamente sequestrata, infatti, una volta lavorata ed immessa in commercio avrebbe fruttato all’organizzazione circa un miliardo di euro.

I nomi dei 34 soggetti destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare:

Josè Ramon Alvarez Alvarez, classe 56

Giuseppe Alvaro, classe 77

Nicola Alvaro, classe 68

Vincenzo Alvaro, classe 72

Rocco Calabrò, classe 68

Antonio Campanella, classe 87

Antonino Carbone, classe 69

Giuseppe Carbone, classe 81

Beniamino De Santo, classe 85

Francesco Di Marte, classe 63

Vincenzo Di Marte, classe 81

Antonino Fedele, classe 80

Antonio Femia, classe 81

Francesco Forgione, classe 78

Fulvio Fortugno, classe 92

Nicodemo Fuda, classe 69

Nysret Gashi, classe 60

Placido Giacobbe, classe 71

Francesco Giofrè, classe 85

Rosario Grasso, classe 82

Domenico Luppino, classe 79

Luzardo Freddy Mejia, detto ”el negrito”, classe 58

Antonino Modafferi, classe 80

Bruno Oliverio, classe 92

Giuseppe Oliverio, classe 72

Giuseppe Papasergi, classe 81

Rosario Rao, classe 81

Angelo Romeo, classe 80

Domenico Romeo, classe 80

Domenico Sainato, classe 85

Claudio Marcelo Soto Rodriguez, classe 57

Giuseppe Ralotta, classe 76

Pedro Florentino Vega, detto Signor Duro, classe 67



Arresti domiciliari per Maria Davide Boncompagni, classe 68