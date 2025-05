Il caso delle relazioni criminali in Curva Nord si allarga. Un altro filone d’inchiesta approfondisce reati economici e finanziari ai danni di un imprenditore televisivo. In carcere Filippo Monardo, ex consigliere comunale a Sorianello

Sette arresti - 5 in carcere e 2 ai domiciliari - in un altro filone della maxi inchiesta milanese sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra e condotta dalla Squadra mobile e dalla Gdf, e che aveva portato ad una serie di arresti a fine settembre per capi ultrà e sodali della Nord interista e della Sud milanista. In questo caso sono contestati episodi, già emersi e approfonditi, di usura, estorsione e false fatture. Per alcuni dei reati c'è anche l'aggravante della finalità mafiosa per avere agevolato «la cosca» della «famiglia Bellocco».

Tutte le vicende erano già emerse nel corso degli altri filoni di indagine ma sono state «approfondite e meglio delineate attraverso le dichiarazioni delle persone offese, gli interrogatori del collaboratore di giustizia Andrea Beretta e l'effettuazione di mirati approfondimenti di natura economica e finanziaria».

Le estorsioni riguardano in particolare versamenti di denaro illecitamente pretesi dal gestore dei parcheggi dello Stadio Meazza per garantirsi una sorta di «tranquillità ambientale», il recupero di somme di denaro connesse a prestiti di natura usuraria, finanziamenti per attività economiche e il tentativo di estromettere Beretta dalla gestione della sua società di merchandising.

Il reato di usura contestato riguarda, invece, prestiti elargiti, da più persone, tra i quali, secondo l'impostazione accusatoria, anche da Antonio Bellocco, ucciso proprio da Beretta, a un imprenditore comasco del settore televisivo, dal quale sono stati pretesi interessi fino al 400% e che negli ultimi mesi avrebbe subito minacce per indurlo a versare quanto pattuito.

Arrestato Filippo Monardo, ex consigliere comunale di Sorianello

Tra le persone arrestate c’è anche Filippo Monardo, il cui nome era già emerso negli step precedenti dell’inchiesta Doppia Curva (senza però che fosse indagato). Monardo, imprenditorie di Soriano Calabro che era consigliere comunale a Sorianello, si era dimesso dalla carica proprio dopo essere stato citato dai pm come persona vicina ad Antonio Bellocco. In questo filone investigativo, la Dda di Milano gli contesta di aver corrisposto a un imprenditore la somma di 44mila euro pattuendo interessi pari all’803% annuo. Per Monardo, Giuseppe Orecchio (anch’egli di Soriano Calabro) e Davide Scarfone di Palmi, la contestazione è aggravata dall’ipotesi di aver favorito «l’associazione mafiosa dei Bellocco».

Ai domiciliari l’ex socio di Maldini e Vieri

Tra i sette arrestati nel nuovo filone dell'inchiesta milanese sulle curve di San Siro, per episodi, a vario titolo, di usura, estorsioni e false fatture, c'è anche Mauro Russo, ai domiciliari ed ex socio dell'ex capitano del Milan Paolo Maldini e dell'ex bomber nerazzurro Christian Vieri, entrambi totalmente estranei alle indagini. A Russo, nome che era anche già emerso come perquisito nelle indagini, viene contestata - assieme all'ex capo della curva nerazzurra Andrea Beretta, a Giuseppe Caminiti, legato alla 'ndrangheta, e in origine anche con Vittorio Boiocchi, lo storico leader della Nord ucciso nel 2022 su mandato di Beretta - di aver estorto per circa due anni 4mila euro al mese all'imprenditore Gherardo Zaccagni, che gestiva i parcheggi fuori dallo stadio di San Siro. Una presunta estorsione da circa 60mila euro.

I nomi delle persone coinvolte

In carcere sono finiti:

Francesco Intagliata, nato a Palermo il 9 settembre 1979;

Filippo Monardo, nato a Soriano Calabro il 10 maggio 1975;

Giuseppe Orecchio, nato a Soriano Calabro il 24 novembre 1988;

Davide Scarfone, nato a Palmi il 17 novembre 1986;

Domenico Sità, nato a Taurianova il 24 settembre 1981.

Arresti domiciliari per:

Mauro Russo, nato a Torremaggiore il 15 gennaio 1958;

Carmelo Montalto, nato a Mettman (Germania) il 16 gennaio 1976.

Indagato a piede libero: Berto Bellocco, nato a Taurianova il 28 giugno 1985.