Le sarà applicato il 41 bis. E’ considerata elemento di vertice dell'omonima cosca di 'ndrangheta operante a Paola. La donna è stata trasportata nella casa circondariale dell’Aquila

COSENZA - Carcere duro per Nella Serpa, 59 anni, considerata elemento di vertice dell'omonima cosca di 'ndrangheta operante a Paola (Cs), per la quale e' stato disposto il regime detentivo speciale del 41 bis. L'iniziativa, secondo quanto comunicato dal comando provinciale dei Carabieniri, e' stata assunta "nell'ambito dell'attivita' di contrasto che la Procura Distrettuale ed i Carabinieri stanno conducendo per limitare l'autonomia decisionale e sottrarre i beni illecitamente accumulati attraverso l'applicazione di piu' pregnanti provvedimenti cautelari personali e patrimoniali" . La donna, gia' detenuta nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), e' stata tradotta nella casa circondariale dell'Aquila.