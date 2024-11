Diventa definitiva l’assoluzione per l’ex consigliere comunale di Siderno Giuseppe Tavernese, accusato dai magistrati della Dda di essere un politico a servizio dei clan sidernesi.

La Procura, infatti, non ha presentato ricorso contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello lo scorso giugno, dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio una sentenza di condanna a sei anni di reclusione.

«Sono strafelice – è il commento di Tavernese – ma resta l'amarezza e la delusione di una giustizia che impiega 10 anni per rendersi conto di un'innocenza. Ho scelto il rito abbreviato non per lo sconto della pena ma per abbreviare il processo e dimostrare la mia innocenza, perché era tutto chiaro. Finisce così il mio calvario, ma, nonostante tutto, credo ancora nella giustizia».