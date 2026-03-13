La Dda di Catanzaro ha notificato 53 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettanti indagati coinvolti nell’inchiesta Kleopatra contro il clan Gallace di Guardavalle e una presunta associazione dedita al narcotraffico internazionale. Il gruppo avrebbe eseguito attività di importazione, trasporto, detenzione, commercializzazione, cessione, a qualsiasi titolo, di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti prevalentemente cocaina ma anche marijuana, eroina, e hashish. Epicentro del traffico la casa madre di Guardavalle con canali di importazione in Sudamerica (Colombia, Ecuador, Perù, Brasile) e in Europa (Olanda, Germania), Svizzera.

La droga veniva recuperata, dicono le indagini della Guardia di finanza, coordinata dal pm Debora Rizza, nei porti italiani (Livorno, Gioia Tauro, Trieste e altri luoghi di volta in volta individuati), nonché in altri scali nazionali, spedita dai porti di Santos (Brasile), Rotterdam (Olanda), aeroporto di Francoforte per essere venduta in tutta Italia.

La chiusura indagini è stata notificata a:

ALICANDRI Ruben;

ALOI Francesco inteso "Franco";

ALVARO Vincenzo;

AQUINO Lucio;

ARCORACE Cesare Antonio;

ARCORACE Salvatore;

BARONE Felice;

BONANNO Mario;

BORGESE Giuseppe;

BORROMEO Vincenzo;

BRANDIMARTE Vincenzo;

BRUZZANITI Leone;

CAVALLO Ilario;

CAPUANO Teodoro;

CHIEFARI Nicola;

COMITO Ilario;

DE LUGGO Giovanni;

DESSÌ Robertino;

GAGLIARDI Angelo;

GALLACE Antonio;

GALLACE Cosimo Damiano;

JIRITANO Giuseppe;

MARINELLI Giovanni;

MAZZEI Alessandro;

MENNITI Alessandro;

LAERA Giovanni;

NASTASI Roberto;

OLIVIERO Donato;

PALAMARA Mario;

PASQUINO Vincenzo;

PELLICANO Paolo;

PERRONACE Antonio Cosimo;

PEZZIMENTI Leone;

PIPERISSA Ivano;

PUPILLO Manolo;

RADICCHI Riccardo;

RAHO Giacinto;

RIITANO Alessandro;

RIITANO Angelo;

RIITANO Francesco;

RIITANO Paolo;

SEBASTIANI Rossano;

SERRA Andrea;

SERRA Mario;

SORGIOVANNI Cosimo;

TALIENTO Giovanna;

TAVERNITI Francesco inteso "Gendarme";

VETRANO Salvatore;

VITALE Bruno;

VITALE Domenico;

VITALE Giuseppe;

VITALE Vincenzo;

