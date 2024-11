Sono 416 gli indagati in totale – tra destinatari di misure cautelari in carcere, ai domiciliari, divieto di dimora e indagati a piede libero – coinvolti nell’inchiesta Rinascita Scott della Dda di Catanzaro e dell’Arma dei carabinieri. Di seguito tutti i nomi delle persone iscritte a vario titolo nel registro degli indagati (330 in carcere).

1) ACCORINTI Ambrogio, alias “SCIMUSCA” di Zungri (VV), 29.04.1963

2) ACCORINTI Angelo, di Zungri, nato il 06.12.1991, figlio di ACCORINTI Ambrogio

3) ACCORINTI Giuseppe detto Peppone, di Zungri 27.03.1959

4) ACCORINTI Paolo, di Zungri, 15.11.1992

5) ACCORINTI Pietro, alias “SCIMUSCA” di Zungri , 04.05.1961

6) ADAMO Nicola, di Cosenza, 31/07/1957

7) AIELLO Domenico Rosario, di Vibo Valentia, 07.10.1995

8) ACCORINTI Salvatore, di Tropea, il 08.09.1974

9) ALESSANDRIA Serafino, di Zungri, 11.08.1995

10) ALTAMURA Irene, di Serra San Bruno, 05.04.1997

11) AMABILE Francesco, di Parghelia, 20.09.1984

12) ANELLO Domenico, detto “Andrea”, di Curinga, 06.05.1985

13) ANGELIERI Francesco, di Ionadi, 23.07.1999

14) ARCELLA Onofrio, di Sant’Onofrio, 07.12.1987

15) ARENA Bartolomeo, di Vibo Valentia, 15.11.1976

16) ARTUSA Domenico, di Vibo Valentia, 15.11.1962

17) ARTUSA Mario, di Vibo Valentia, 11.10.1966

18) ARTUSA Umberto Maurizio, di Vibo Valentia, 03.10.1968

19) ARTUSA Vittoria, detta “Mirella”, di Vibo Valentia, 04.09.1974

20) BALDO Manuele Michele, di Ionadi, 29.05.1966

21) BARBA Bruno, di Vibo Valentia, 22.04.1984

22) BARBA Francesco, di Vibo Valentia, 23.04.1962

23) BARBA Nicola, di Vibo Valentia, 07.04.1952

24) BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa”, di Vibo Valentia, 06:01.1968

25) BARBA Vincenzo, alias “U Musichiere”, di Vibo Valentia, 14.04.1952

26) BARBIERI Antonino, alias “Camera”, di Cessaniti il 02.10.1959

27) BARBIERI Francesco, detto “Ciccione o Cartiera”, di Cessaniti, 21.02.1965

28) BARBIERI Francesco, di San Calogero, 10.03.1988

29) BARBIERI Giuseppe, alias “Pepparijeu”, di Rombiolo, 22.04.1992

30) BARBIERI Giuseppe, alias “Padre Pio”, di Sant’Onofrio, 23.07.1973

31) BARBIERI Michelangelo, di Cessaniti, 08.10.1993

32) BARBIERI Onofrio, alias “38”, di Vena Superiore, 10.01.1980

33) BARONE Antonio, di Mileto, 30.09.1972

34) BARONE Giovanni, di Pizzo, 29.03.1969

35) BARONE Giuseppe, di San Calogero, 07.12.1962

36) BASILE Antonio Paolo Michele, di Vibo Valentia, 09.06.1963

37) BASILE Francesco Ferdinando, di Vibo Valentia, 02.04.1956

38) BATTAGLIA Michele, di Nicotera, 23.03.1981

39) BELLANTONI Ugo, di Vibo Valentia, 22.11.1936

40) BELSITO Luca, di Sant’Onofrio, 28.03.1949

41) BELSITO Luca, di Pizzo, 25.04.1990

42) BELSITO Rocco, di Sant’Onofrio, 11.10.1982

43) BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, di Vibo Valentia, 1981

44) BIANCO Attilio, di Scandiano, 05.09.1951

45) BOGNANNI Francesco, di Vibo Valentia, 06.09.1973

46) BONAVENA Francesco, di Cessaniti, 18.02.1934

47) BONAVOTA Domenico, di Sant’Onofrio, 01.06.1979

48) BONAVOTA Michele, di Sant’Onofrio, 27.02.1967

49) BONAVOTA Nicola, di Sant’Onofrio, 15.06.1976

50) BONAVOTA Pasquale, di Sant’Onofrio, 10.01.1974

51) BONAVOTA Salvatore, alias “Tore”, di Sant’Onofrio, 06.12.1988

52) BROSIO Domenica, di Vibo Valentia, 02.03.1959

53) CALABRETTA Giulio, di Lamezia, 24.10.1975

54) CALABRETTA Giuseppe, di Pineto, 01.01.1969

55) CALLIPO Gianluca, di Pizzo, 14.06.1982

56) CAMILLO’ Domenico detto “Mangano”, di Vibo Valentia, 17.11.1994

57) CAMILLO’ Domenico, di Vibo Valentia, 01.09.1941

58) CAMILLO’ Giuseppe, di Vibo Valentia il 30.11.1974

59) CAMILLO’ Michele, di Vibo Valentia, 22.11.1982

60) CANNATA’ Francesco, di Vibo Valentia, 04.10.1976

61) CANNATA’ Gaetano Antonio, alias “Sapituttu”, di Vibo Valentia, 03.01.1974

62) CANNIZZARO Goffredo Rinaldo, di Limbadi, 14.02.1961

63) CAPIZZI Giuseppe, di Catania, 03.07.1987

64) CAPOMOLLA Cristian Domenico, di Soriano, 22.10.1988

65) CARA’ Filippina, di Zungri, 12.12.1989

66) CARCHEDI Paolo, di Vibo Valentia, 16.08.1963

67) CARIA Enrico, di Pizzo, 10.07.1956

68) CARIELLO Carmela detta “Melina”, di Vibo Valentia, 25.05.1954

69) CARNOVALE Francesco, di Vibo Valentia, 17.07.1968

70) CATANIA Domenico, di Vibo Valentia, 08.08.1989

71) CATANIA Filippo, di Vibo Valentia, 15.12.1951

72) CAVALLARO Gianluigi, di Nicotera, 30.12.1986

73) CERASO Fortunato, di Vibo Valentia, 02.09.1972

74) CHIARELLA Carmelo, di Vibo Valentia, 21.02.1991

75) CICHELLO Domenico, di Filandari, 05.12.1972

76) CICHELLO Giacomo, di Filandari, 06.08.1987

77) CICHELLO Rocco, di Filandari, 11.04.1989

78) CICONTE Luca, di Filandari, 23.10.1992

79) CIRIANNI Francesco, residente a Carmagnola, 03.12.1990

80)COLL0TTA Francesca, di Polia,

81) COMERCI Sapienza, di Vibo Valentia, 16.11.1950

82) COMITO Francesca, di Vibo Valentia

83) CONTARTESE Pantaleone, di Limbadi, 23.04.1946

84) CONTARTESE Salvatore, di Limbadi

85) CRACOLICI Domenico, di Maierato, 21.04.1982

86) CRACOLICI Francesco, di Filogaso, 10.01.1976

87) CRISTELLI Chiarina, di Pizzo, 14.01.1964

88) CRUDO Antonio, di Zungri, 12.11.1969

89) CRUDO Domenico, di Vena Superiore, 02.07.1997

90) CUGLIARI Domenico, detto “Scric”, di Sant’Onofrio, 02.04.1982

91) CUGLIARI Domenico, alias “Mica i Mela”, di Sant’Onofrio, 09.08.1959

92) CUGLIARI Giuseppe, di Sant’Onofrio, 15.03.1993

93) CUGLIARI Maria Teresa, di Sant’Onofrio, 29.07.1964

94) CUGLIARI Raffaele, di Sant’Onofrio, 13.09.1976

95) CUOMO Pino, di Lamezia Terme, 17.07.1980

96) CURELLO Antonio Emiliano, di Sant’Onofrio, 19.01.1973

97) CURELLO Nazzareno Antonio, di Vibo Valentia, 30.08.1961

98) CURELLO Saverio, di Sant’Onofrio, 01.09.1978

99) CUTRI’ Antonino, di Sinopoli, 24.08.1984

100) D’ANDREA Carmelo Salvatore, alias “Coscia d’Agneiju”, di Vibo Valentia, 04.06.1958

101) D’ANDREA Giovanni Claudio, di Vibo Valentia, 27.10.1986

102) D’ANDREA Giuseppe, alias “Pino Coscia d’Agneiu” di Vibo Valentia, 20.03.1961

103) D’ANDREA Pasquale Antonio, di Vibo Valentia, 27.04.1989

104) D’URZO Onofrio, di Sant’Onofrio, 31.01.1993

105) DE CARIA Paola, di Pizzo, 10.11.1971

106) DE DOMENICO Paolo, di Messina, 27.02.1969

107) DE FILIPPIS Vincenzo, di Vibo Valentia, 24.06.1971

108) DE GAETANO Fabio, di Rombiolo, 12.03.1980

109) DE GAETANO Nicola, di Rombiolo, 18.02.1988

110) DE IASIO Franco Domenico, di Benevento, 09.09.1951

111) DE LUCA Giuseppina, di Vibo Valentia, 24.03.1968

112) DE MARCO Daniela, di Filadelfia, 19/11/1977

113) DE RITO Mario, di Ionadi, 18.10.1974

114) DE STEFANO Orazio, di Reggio Calabria, 11.02.1959

115) DE VITA Massimiliano, di Pizzo, 27.11.1981

116) DE VITO Cinzia, di Piscopio, 13.06.1986

117) DELFINO Antonino, di Roma, 30.10.1974

118) DELFINO Rocco alias “u Rizzu”, di Satriano, 25.07.1962

119) DELFINO Salvatore, di Satriano, 05.06.1990

120) DIMITROVA ZHIVKA Taneva, di Sant’Onofrio, 30.03.1981

121) DI MICELI Filippo, di Piscopio, 04.02.1971

122) DI VIRGILIO Antonio, di Catanzaro, 02.11.1960

123) DOMINELLO Michele, di Vibo Valentia, 08.06.1991

124) FAMA’ Matteo, di Pizzo, 15.06.1990

125) FEBBRARO Domenico, di Sant’Onofrio, 26.03.1993

126) FEDERICI Luigi, di Vibo Valentia, 30.06.1998

127) FEROLETO Giuseppe, di Pizzo, 21.03.1991

128) FERRANTE Gianfranco, di Vibo Valentia, 05.04.1964

129) FERRARO Marco, di Vibo Valentia, 18.03.1997

130) FIARE’ Filippo, di San Gregorio d’Ippona, 15.03.1957

131) FIARE’ Rosario, di San Gregorio d’Ippona, 11.11.1948

132) FIGLIANO Rosa, di Sant’Onofrio, 19.11.1964

133) FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, di Piscopio, 12.03.1986

134) FIUMARA Maurizio, di Pizzo, 01.02.1956

135) FORTUNA Francesco, di Vibo Valentia, 03.09.1996

136) FORTUNA Francesco Salvatore, di Sant’Onofrio, 27.08.1980

137) FORTUNA Giuseppe, di Vibo Valentia, 18.10.1963

138) FORTUNA Giuseppe, di Filogaso, 24.09.1977

139) FORTUNA Luigi, di Vibo Valentia, 14.06.1966

140) FRANZE’ Giovanni, di Stefanaconi, 18.11.1962

141) FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, di Vibo Valentia, 05.07.1962

142) FRANZE’ Raffaele detto “zio Lele” o “lo Svizzero”, di Vibo Valentia, 16.11.1944, (deceduto);

143) FRANZONE Domenico detto “Chianozzo” di Vibo Valentia, 11.07.1957

144) FUDULI Bruno, di Filandari, 06.10.1961(deceduto);

145) FUOCO Antonio, di Vibo Marina, 05.02.1957

146) FURLANO Salvatore, di Vibo Valentia, 23.10.1968

147) FUSCA Leonardo, di Stefanaconi, 12.12.1966

148) FUSCA Nicola, di Mileto, 13.03.1972

149) FUSCA’ Filippo, di Vibo Valentia, 25.03.1981

150) GALATI Lucia, di Pizzo, 15.12.1951

151) GALATI Michele, di Mileto, 01.11.1980

152) GALATI Vito, di San Costantino Calabro, 13.12.1957

153) GALEANO Ornella, di Longobardi (Vibo), 04.11.1972

154) GALLONE Cristiano, di Nicotera, 06.11.1970

155) GALLONE Francesco, di Nicotera, 11.07.1983

156) GALLONE Pasquale, di Nicotera Marina, 30.8.1960

157) GALLORO Raffaele, di Pizzo, 02.05.1972

158) GANINO Sandro, di Acquaro, 30.08.1984

159) GARISTO Pantaleo Maurizio, di Zungri, 21.11.1982

160) GAROFALO Luigi, di Rombiolo, 26.01.1956

161) GASPARRO Francesco, di San Gregorio d’Ippona, 02.10.1971

162) GASPARRO Gregorio, di San Gregorio d’Ippona, 06.07.1971

163) GAUDIOSO Costantino, di Zungri, 27.05.1992

164) GENTILE Emilio, di Vibo Valentia, 26.07.1970

165) GENTILE Sergio, di Vibo Valentia, 14.06.1979

166) GERACE Annunziata Carmela, di Nicotera, 14.07.1974

167) GERACE Francesco, di Nicotera, 26.11.1978

168) GIAMBORINO Benedetta, di Vibo Valentia, 20.03.1992

169) GIAMBORINO Giovanni, di Piscopio, 13.10.1961

170) GIAMBORINO Pietro, di Piscopio, 04.02.1957

171) GIAMBORINO Rosa, di Piscopio, 13.07.1986

172) GIAMBORINO Salvatore, di Piscopio, 08.05.1985

173) GIARDINO Gabriele, di Rizziconi, 30.07.1996

174) GIARDINO Girolamo, di Rizziconi, 05.02.1964

175) GIARDINO Michele, di Rizziconi, 04.12.1991

176) GIOFRE’ Gregorio, di San Gregorio d’Ippona, 09.12.1963

177) GIURGOLA Rosario, di Vibo Valentia, 04.10.1953

178) GOAIRY Ahmed, residente a Vibo, 15.03.1976

179) GRADIA Emanuela, di Rombiolo, 09.04.1976

180) GRAMENDOLA Luciano Mario, di Sant’Onofrio, 15.01.1996

181) GRECO Leonardo, di Pizzo, 30.07.1979

182) GRILLO Filippo, di Nerviano, 14.10.1993

183) IANNARELLI Alessandro, di Marino (Rimini) 16.04.1974

184) IANNELLO Antonio di Vibo Valentia, 20.10.1980

IANNELLO Francesco, di San Gregorio d’Ippona, 22.08.1980

186) IERULLO Antonio, di Vallelonga, 12.08.1969

187) INCARNATO Luigi, di Cosenza, 10.08.1955

188) INZILLO Davide, di Soriano Calabro, 11.10.1993

189) IONADI Roberto, di Vibo Valentia, 08.03.1999

190) IRA IRA Luciano, di Pizzo, 12.12.1990

191) ISOLABELLA Carmelita, di Pizzo, 15.05.1951

192) ISOLABELLA Francesco, di Pizzo, 05.08.1949

193) LA BELLA Francesco, di Ionadi, 04.01.1984

194) LA BELLA Rosa, di Vibo Valentia, 07.02.1950

195) LA MALFA Emanuele, di Limbadi, 29.01.1987

196) LA PIANA Giuseppe, di Cessaniti, 28.10.1983

197) LA ROSA Antonio, di Tropea, 07.07.1962

198) LA ROSA Francesco, di Tropea, 29.11.1971

199) LA TASSA Antonio Salvatore, di Mongiana, 14.04.1938

200) LA TASSA Nazzareno, di Mongiana, 11.11.1968

201) LACQUANITI Saverio, detto “Caramella” di San Gregorio d’Ippona, 24.04.1995

202) LAGROTTERIA Andrea, di Maierato, 16.07.1994

203) LAGROTTERIA Daniele Nazzareno, di San Gregorio, 09.11.1995

204) LAGROTTERIA Mirko Francesco, di San Gregorio, 26.11.1993

205) LENZA Giovanni, di Vibo Valentia, 14.01.1954

206) LO BIANCO Alfredo Antonio, di Vibo Valentia, 15.09.1959

207) LO BIANCO Antonino detto “Nino Crapina”, di Vibo Valentia, 05.10.1960

208) LO BIANCO Antonio, detto “Lorduni”, di Vibo Valentia, 21.05.1948

209) LO BIANCO Carmela, detta “Melina” di Vibo Valentia, 22.08.1965

210) LO BIANCO Carmelo detto “u Niru”, di Vibo Valentia, 07.10.1972

211) LO BIANCO Carmelo, di Vibo Valentia, 29.09.1992

212) LO BIANCO Domenico detto “Mimmo u Zazzu” di Vibo Valentia, 02.09.1978

213) LO BIANCO Giuseppe, di Vibo Valentia, 18.09.1972

214) LO BIANCO Leoluca, detto “Luca” o “‘U Rozzu”, di Vibo Valentia, 17.01.1959

215) LO BIANCO Maria Carmelina, di Vibo Valentia, 22.04.1964

216) LO BIANCO Michele, alias “Satizzu”, di Vibo Valentia, 01.07.1975

217) LO BIANCO Michele detto “u Ciucciu”, di Vibo Valentia, 18.10.1948

218) LO BIANCO Michele, di Vibo Valentia, 22.01.1999

219) LO BIANCO Michele, di Vibo Valentia, 29.07.1967

220) LO BIANCO Nicola, di Vibo Valentia, 21.09.1972

221) LO BIANCO Orazio, di Vibo Valentia, 26.05.1974

222) LO BIANCO Paolino, di Vibo Valentia, 27.06.1963

223) LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, di Vibo Valentia, 09.09.1972

224) LO GATTO Vincenzo, di Vibo Valentia, 02.06.1981

225) LO IACONO Elisabetta, di Siracusa, 17.07.1970

226) LO PREIATO Rosetta, di Filandari, 18.08.1969

227) LO RIGGIO Mario, di Vibo Marina, 01.01.1961

228) LO SCHIAVO Raffaele, di Vibo Valentia, 26.06.1971

229) LOPEZ Y ROVO Antonio, di Vibo Valentia, 12.05.1974

230) LOPREIATO Giuseppe, di Sant’Onofrio, 29.10.1994

231) LOPREIATO Paolo detto “Bambolo”, di Sant’Onofrio, 20.12.1982

232) LOSCHIAVO Gaetano, di Sant’Onofrio, 13.07.1988

233) MACRI’ Antonio, di Vibo Valentia, 01.08.1990

234) MACRI’ Antonio, di Vibo Valentia, 08.06.1957

235) MACRI’ Domenico, detto “Mommo”, di Vibo Valentia, 12.08.1984

236) MACRI’ Luciano, di Vibo Marina, 30.06.1968

237) MACRI’ Michele Pio Maximiliano, di Vibo Valentia, 31.05.1995

238) MALARA Salvatore, di Vibo Marina, 23.12.1964

239) MANCINI Giovanni Giuseppe, di Vibo Valentia, 23.09.1934

240) MANCO Michele, di Vibo Valentia, 09.05.1988

241) MANCUSO Giuseppe, di Vibo Valentia, 16.10.1990

242) MANCUSO Luigi, di Limbadi, 16.03.1954

243) MANCUSO Silvana, di Limbadi, 10.09.1969

244) MANDARADONI Giuseppe, di Piscopio, 23.08.1988

245) MANDARADONI Salvatore, di Vibo Valentia, 26.09.1956

246) MANGONE Giuseppe, di Mileto, 13.02.1955

247) MANTELLA Andrea, di Vibo Valentia, 03.12.1972, collaboratore di giustizia;

248) MANTELLA Salvatore, di Vibo Valentia, 14.07.1974

249) MANTELLA Vincenzo, di Vibo Valentia, 25.09.1986

250) MARASCO Salvatore, di Limbadi, 04.01.1956

251) MARINARO Michele, di Girifalco, 15.06.1969

252) MARINO Pasquale, di Pizzo, 31.08.1983

253) MAZZEO Nicolino Pantaleone, di Mesiano, 16.06.1970

254) MAZZITELLI Vincenzo, di Briatico, 06.09.1973

255) MAZZOTTA Francesca, di Pizzo

256) MAZZOTTA Mariangela, di Pizzo, 28.05.1992

257) MAZZOTTA Salvatore Francesco, di Pizzo, 21.03.1990

258) MENNITI Vincenzo, di Sant’Onofrio, 26.09.1988

259) MERCATANTE Giuseppe, di San Costantino Calabro, 09.12.1967

260) MILITARE Vincenzo Francesco, di Pizzo, 21.11.1990

261) MIZZAU Paolo, di San Giovanni Rotondo, 15.08.1942

262) MIZZAU Pio Daniele, di Roma, 27.03.1971

263) MOISE’ Giuseppe, di Limbadi, 22.05.1956

264) MOLINO Gaetano, di Limbadi, 15.03.1959

265) MONTALTO Rosa Carmen, di San Giovanni Rotondo, 08.06.1949

266) MONTEMAGNO Maria Olga, di Latina, 21.06.1963

267) MORELLI Salvatore, alias “l’Americano”, di Vibo Valentia, 13.10.1983

268) MORGESE Salvatore, di Vibo Valentia, 08.10.1963

269) MOSCATO Antonio, di Vibo Valentia, 26.09.1998

270) MOSCATO Domenico Bruno, alias “Minim u Barun di Vibo Valentia, 19.11.1959

271) MURMORA Francesco, di Pizzo, 01.07.1985

272) MURMORA Nicola, di Pizzo, 26.12.1991

273) NASELLI Giorgio, di Teramo, 07.10.1967

274) NASO Antonella, di Limbadi, 02.08.1981

275) NASO Domenico Ubaldo, di Limbadi, 28.09.1976

276) NASO Francesco, di Limbadi, 21.03.1943

277) NASO Gregorio Giuseppe, di Vibo Valentia, 04.06.1970

278) NASO Maria Teresa, di Limbadi, 01.03.1974

279) NAVARRA Valerio, di Rombiolo, 26.05.1993

280) NESCI Filippo, di Vibo Valentia, 26.09.1971

281) NIGLIA Francesco Giuseppe, alias “Pinu u cani”, di Briatico, 03.05.1948

282) NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” di Briatico, 08.04.1983

283) ORECCHIO Filippo, di Vibo Valentia, 28.07.1995

284) PAGLIANITI Maria Concetta di Vibo Valentia, 03.07.1981

285) PAGLIANITI Domenico, di San Calogero, 09/11/1957

286) PAGLIANITI Domenico Antonio, di San Calogero, 03/03/1956

287) PALAMARA Emiliano, di Parghelia, 30.05.1971

288) PALMISANO Giuseppe, di Vibo Valentia, 19.10.1998

289) PALMISANO Loris, di Vibo Valentia, 18.02.1996

290) PANETTA Costantino, di Vibo Valentia, 17.04.1984

291) PAPAIANNI Agostino, di Joppolo, 28.06.1951

292) PAPAIANNI Giuseppe, di Joppolo, 08.04.1989

293) PARDEA Domenico, di Pizzo, 09.03.1967

294) PARDEA Francesco Antonio, di Vibo Valentia, 10.03.1986

295) PARDEA Raffaele, di Vibo Valentia, 13.01.1959

296) PARDEA Rosario, di Vibo Valentia, 16.10.1971

297) PARROTTA Francesco, di Ionadi, 04.02.1983

298) PATANIA Alessio, di Vibo Valentia, 20.06.1998

299) PATANIA Antonio, di Sant’Onofrio, 20.08.1985

300) PATANIA Francesco Michelino, alias “Ciccio Bello”, di Vibo Valentia, 31.10.1951

301) PATANIA Salvatore, di Stefanaconi, 10.05.1961

302) PATERNO’ Francesco, detto “Cisca”, di Vibo Valentia, 28.03.1991

303) PENNA Nicola, di Maierato, 29.04.1984

304) PERFIDIO Rosalba, di Nicotera, 12.07.1964

305) PETROLO Paolo, di Sant’Onofrio, 18.09.1993

306) PETTINATO Caterina, di Francavilla Angitola, 14.04.1980

307) PITITTO Angela, di Filandari, 19.03.1973

308) PITTELLI Giancarlo, di Catanzaro, 09.02.1953

309) POLIMENO Lorenzo, di Reggio di Calabria, 04.10.1977

310) POLISTENA Filippo, di Vibo Valentia, 10.04.1976

311) POLITO Domenico Salvatore, di Tropea, 09.10.1964

312) PONTORIERO Fortunato, di San Calogero, 19.04.1949

313) PREITI Domenico, di San Calogero, 18.02.1980

314) PREITI Isabella, di Limbadi, 25/01/1948

315) PRESTANICOLA Alex, di Filandari, 16.02.1991

316) PRESTANICOLA Andrea, di Ionadi, 29.11.1986

317) PRESTANO Alfredo, di Roma, 08.01.1964

318) PRESTIA Antonio, di San Calogero, 01.01.1968

319) PRESTIA Domenico, di Vibo Valentia, 18.01.1970

320) PRIMAVERA Daniele, di Sant’Onofrio, 27.04.1990

321) PROFETA Antonio, di Vibo Valentia, 17.06.1978

322) PROFITI Giovanna, di Sant’Onofrio, 17.10.1962

323) PUGLIESE CARCHEDI Michele, di Vibo Valentia, 18.02.1984

324) PUGLIESE CARCHEDI Vincenzo, di Vibo Valentia, 09.03.1931

325) PUGLIESE Diana, di San Gregorio d’Ippona, 08.06.1967

326) PUGLIESE Francesco, detto “Willy” , di Vibo Valentia, 07.09.1988

327) PUGLIESE Giuseppe, detto “Pino” di Vibo Valentia, 09.05.1965

328) PUGLIESE Michael Joseph, di Vibo Valentia, 19.10.1960

329) PUGLIESE Nazzareno Antonino, di San Costantino Calabro, 11.06.1949

330) PUGLIESE Rosario, alias “Saro Cassarola”, di Vibo Valentia, 23.03.1966

331) PUGLIESE Tommaso Vitantonio, di Vibo Valentia, 25.08.1993

332) PULITANO Daniele, di Pizzo, 03.01.1984

333) PUNGITORE Francesco, di Vibo Valentia, 11.08.1960

334) PUNTORIERO Vincenzo detto “Enzo”, di Vibo Valentia, 26.06.1954

335) RAZIONALE Saverio, di San Gregorio d’Ippona, 07.08.1961

336) REDI Agostino, di Limbadi, 18/12/1962

337) RELLA Paola, di Vibo Valentia, 11.07.1962

338) RENDA Vincenzo Alberto Maria, di Vibo Valentia, 30.10.1971

339) RESTUCCIA Angelo, di Filandari, 11.09.1937

340) RESTUCCIA Vincenzo, di Filandari, 09.08.1968 (deceduto)

341) RIGGIO Vincenzo, di Briatico, 05.04.1986

342) RITO Pasqualina, di Ionadi, 08.03.1969

343) RIZZO Giovanni, di Nicotera, 29.10.1982

344) RIZZO Giovanni, di Nicotera, 07.08.1972

345) RIZZO Giuseppe, di Nicotera, 29.02.1984

346) RIZZO Salvatore, di Nicotera, 19.08.1956

347) ROMANO Francesco, di Briatico, 25.01.1986

348) ROMANO Giuseppe, di Briatico, 22.07.1959

349) ROMANO Paolo, di Briatico, 01.07.1980

350) ROMANO Rosario Antonio, di Briatico, 01.06.1952

351) RUBINO Domenico, di Vibo Valentia, 11.11.1960

352) RUFFA Francesco, di San Gregorio d’Ippona, 19.08.1978

353) RUGGIERO Antonio, di Vibo Valentia, 20.02.1977

354) SACCHINELLI Saverio, di Pizzoni, 17.07.1982

355) SALAMO’ Giuseppe Antonio, di Zungri, 23.06.1980

356) SCALAMANDRE’ Fabio, di Vibo Valentia, 14.04.1976

357) SCARPINO Emma, di Catanzaro, 05.09.1954

358) SCIARRONE Antonio, di Pizzo, 19.01.1998

359) SCORDAMAGLIA Michelino, di Vibo Marina, 14.08.1975

360) SCRIVA Giuseppe, originario di Reggio residente a Roma, 14.01.1960

361) SCRUGLI Antonio, di Vibo Valentia, 02.04.1966

362) SCRUGLI Antonio, di Vibo Valentia, 25.03.1990

363) SERRA Liberata, di Vibo Valentia, 07.10.1968

364) SERRATORE Giuseppe, di Sant’Onofrio, 14.06.1953

365) SERRATORE Rosa, di Sant’Onofrio, 05.05.1981

366) SGRO’ Nicola, di Vibo Valentia, 12.02.1994

367) SICARI Alessandro, di Vibo Valentia, 11.12.1970

368) SICARI Giovanni, di Briatico, 04.05.1994

369) SILIPIGNI Graziella, di Filandari, 06.11.1971

370) SIMONETTI Domenico, di San Gregorio d’Ippona, 22.03.1995

371) SOLANO Raffaele, di San Calogero, 19.10.1980

372) SORIANO Caterina, di Filandari, 09.03.1990

373) SORIANO Giuseppe, di Filandari, 24.10.1991

374) SORIANO Leone, di Filandari, 21.11.1966

375) SPASARI Vincenzo, di Nicotera, 26.03.1961

376) STAROPOLI Gaetano, di Ionadi, 27.12.1967

377) STAROPOLI Michele, di Ionadi, 08.05.1992

378) STARTARI Marco, di Vibo Valentia, 17.08.1989

379) STILO Francesco, di Vibo Valentia, 16.04.1972

380) STUPPIA Maria Alfonsina, di Vibo Valentia, 28.05.1965

381) SURACE Cristian, di Cessaniti, 05.04.1993

382) SURIANO Giuseppe, di Vibo Valentia, 05/10/1994

383) SUSANNA Filippo, di Lucca, 23.01.1936

384) TARZIA Francesco, di Acquaro, 24.11.1982

385) TASSONE Vincenzo, di Vibo, 09.04.1981

386) TAVELLA Pasquale, di Briatico, 19.01.1986

387) TAVELLA Rocco, di Vibo Valentia, 03.09.1952

388) TEDESCHI Vittorio, di Vibo Valentia, 02.10.1943

389) TOMAINO Aurelio, Paolo, di Vibo Valentia, 31.03.1973

390) TOMAINO Domenico, alias “il Lupo”, di Vibo Valentia, 10.10.1990

391) TOMAINO Giuseppe Alessandro, di Vibo Valentia, 05.12.1995

392) TOMEO Antonio Giuseppe, di Nicotera 09.03.1965

393) TOMEO Francesco, di Nicotera, 21.02.1972

394) TRIPODI Danilo Josè, di Vibo Valentia, 18.06.1981

395) TRIPOLINO Ilenia, di Marina di Gioiosa, 04.05.1989

396)1 TULOSAI Salvatore, di Vibo Valentia, 07.05.1959

397) VACATELLO Antonio, di Vibo Marina, 16.03.1964

398) VACATELLO Domenica, di Vibo Marina, 30.11.1992

399) VACATELLO Federica di Vibo Valentia, 19.09.1993

400) VACATELLO Maria, di Vibo Valentia, 15.07.1974

401) VALENTI Francesco, di San Calogero, 04.01.1939

402) VALENZISE Salvatore, di Castiglione Olona, 02.08.1966

403) VALIA Filippo, di Vibo Valentia, 25.09.1982

404) VALLONE Cristian, di Pizzo, 26.09.1991

405) VALLONE Olga, di Tropea, 01.03.1956

406) VANACORE Paolo di Uboldo (Varese), 12.09.1971

407) VARDE’ Francesco, di Nicotera , 01/12/1952

408) VECCHIO Giovanni, di Nicotera residente a Milano, 07.09.1958

409) VENTRICE Orsola, di Stefanaconi, 15.04.1976

410) VENTURA Antonio, di Vibo, 01.05.1971

411) VITRO’ Luigi Leonardo, di Ionadi, 06.11.1974

412) VONAZZO Francesco, di Vibo Valentia, 12.06.1995

413) VOZZA Concetta di Vibo Valentia, 03.06.1974

414) ZACCARIA Andrea, di Sant’Onofrio, 02.05.1994

415) ZINNA’ Daniel, di San Nicola da Crissa, 18.08.1991

416) ZULIANI Luigi Francesco, di Vibo, 01.04.1971