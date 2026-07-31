L’uomo era impegnato a scaricare lastre di marmo da un camion. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi a Nicotera, all’interno di un marmificio. Uno dei titolari, G.D., sarebbe stato travolto da alcune lastre di marmo mentre era intento a scaricarle da un camion.

Da quanto si apprende, dopo il cedimento del carico l’uomo sarebbe caduto dal camion sbattendo la testa. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto anche un elisoccorso che ha provveduto a trasferire il ferito all’ospedale di Catanzaro.

La notizia ha provocato grande apprensione in tutta la comunità. «Esprimo la mia sincera vicinanza alla sua famiglia in questo momento difficile con l'augurio che possa superare rapidamente questa brutta situazione», il commento del sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco.