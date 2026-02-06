Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha respinto il ricorso del boss della 'ndrangheta di Gioia Tauro, Giuseppe Piromalli che aveva chiesto la scarcerazione per gravi motivi di salute. Il Collegio, in subordine, ha respinto anche la richiesta del difensore - l'avvocato Domenico Infantino - di Piromalli, di assegnarlo a regime carcerario attenuato. Piromalli, quindi, rimarrà nel carcere di Opera, nonostante la corposa documentazione circa il suo stato di salute depositata dal suo difensore.