Un gruppo di persone è sceso in strada armato di mazze e bastoni per ostacolare l’intervento degli agenti. Un episodio particolarmente significativo che rappresenta la prima applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sicurezza

“Rivolgo il mio plauso ai poliziotti delle Volanti della Questura di Catanzaro, guidata dal questore Giuseppe Linares, per il brillante intervento che ha consentito di arrestare in flagranza differita due soggetti di etnia rom responsabili di aver forzato un posto di controllo e di essersi sottratti all’alt delle forze dell’ordine”. "L’episodio ha assunto contorni particolarmente critici quando un gruppo di persone è sceso in strada armato di mazze e bastoni per ostacolare l’intervento degli agenti, impedendo nell’immediatezza l’arresto e il sequestro del veicolo”.

Lo dichiara il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che prosegue: “Si tratta di un episodio particolarmente significativo, non solo per la tempestività e la professionalità dimostrate dagli operatori intervenuti in una situazione complessa e delicata, ma anche perché rappresenta la prima applicazione a Catanzaro delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sicurezza, in particolare in materia di arresto in flagranza differita a seguito di mancato arresto all’alt delle Forze di polizia. Uno strumento normativo che rafforza l’efficacia dell’azione di contrasto e consente di perseguire con maggiore efficacia ed incisività condotte che mettono a rischio l’incolumità degli agenti delle Forze dell’ordine e dei cittadini”.