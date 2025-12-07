Il primo cittadino Murone sull’episodio avvenuto in un cantiere dove sono in corso lavori di riqualificazione urbana: «Vicinanza alla ditta. La città onesta è con voi»

Il sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, condanna con la massima fermezza il vile e inaccettabile atto intimidatorio avvenuto questa notte, intorno alle ore 1.30, nel rione San Teodoro. Ignoti hanno appiccato il fuoco a un piccolo escavatore, mezzo essenziale per i lavori di riqualificazione urbana previsti nell'ambito dei progetti Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare). I dettagli sono contenuti in una nota del Comune.

«L'attacco subito non è solo un danno materiale alla ditta Ferraro spa, alla quale esprimiamo la nostra più sentita e incondizionata vicinanza, ma è un attacco diretto alla speranza, al futuro e al desiderio di riscatto dell'intera città di Lamezia Terme», dichiara il primo cittadino.

L'atto criminale – prosegue la nota – colpisce un intervento cruciale destinato a migliorare la qualità della vita dei residenti, trasformando un quartiere storico attraverso fondi nazionali e un ambizioso progetto di rigenerazione.

Il sindaco desidera rassicurare e invitare con forza la ditta Ferraro spa a non arretrare di un solo passo: «Vi esorto a proseguire senza esitazioni e con rinnovato impegno per il completamento dell'intervento. La città onesta è con voi e non permetteremo a pochi criminali di frenare il nostro percorso di sviluppo».

Nei giorni scorsi, in Prefettura a Catanzaro, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa volto a rafforzare la sinergia tra Istituzioni e Forze dell'Ordine nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata e comune. «L’attenzione della Prefettura e della Questura sul territorio di Lamezia Terme è del massimo livello e senza sosta, così come sicuramente lo è stata e lo sarà l'azione della Distrettuale Antimafia. Sono fiducioso che si possa fare in tempi brevi piena luce sull'accaduto e individuare i responsabili. La legalità e il diritto al futuro vinceranno su ogni forma di violenza e intimidazione», conclude il sindaco.