Anche scuole di Reggio Calabria hanno ricevuto pure questa mattina, a mezzo mail, una nuova minaccia dopo quella diffusa ieri con l’allarme bomba. Istituti scolastici come il Cassiodoro – Don Bosco di Pellaro hanno invitato le famiglie a prelevare in anticipo i propri figli dai singoli plessi. Hanno invece evacuato l’ic Falcomatà Archi, Principe Piemonte, Galileo Galilei e altre scuola in città.

In altri istituti sono in corso controlli da parte delle forze dell'ordine.

Finiti i controlli, i bambini stanno già rientrano in classe. Al momento, pare, nessuna criticità.