Una vera e propria emergenza quella odierna sulla sicurezza stradale lungo l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”. Nella serata, un violento scontro ha scosso il tratto compreso tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza, in direzione nord. La collisione, che ha visto coinvolta una serie di vetture in una pericolosa carambola, ha di fatto paralizzato il flusso veicolare, intrappolando diversi conducenti in una lunga coda. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente.

Sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e le squadre tecniche dell'Anas. Gli agenti sono attualmente impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'impatto, mentre gli operatori lavorano senza sosta per rimuovere i detriti e i mezzi incidentati dalla sede stradale. Al momento, la circolazione verso nord sembrerebbe interrotta con i tempi di riapertura della carreggiata che restano incerti, legati all'ultimazione delle procedure di sicurezza.

Quello di stasera è solo l'ultimo capitolo di una giornata definibile "nera" per l’arteria stradale. Poche ore prima, infatti, un altro schianto si era verificato a breve distanza dal punto attuale, sempre sul versante settentrionale dell'A2. La successione ravvicinata di questi eventi ha messo a dura prova il sistema di gestione del traffico, trasformando il tratto Rogliano-Cosenza in un vero e proprio imbuto per i viaggiatori. In un contesto così precario, le forze dell’ordine hanno rinnovato l'invito alla cautela. Con l'oscurità e l'asfalto potenzialmente insidioso, la prudenza resta l'unico strumento per prevenire ulteriori tragedie. Viene caldamente suggerito di consultare i canali di informazione in tempo reale sulla viabilità prima di intraprendere il viaggio, preferendo, ove possibile, percorsi alternativi fino al completo ripristino della normale viabilità autostradale.