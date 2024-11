«La sede nella quale si terrà il prossimo capodanno Rai in Calabria è ancora da stabilire. Sarà individuata nei prossimi mesi di concerto tra la Rai e la Regione». A dichiararlo in una nota il presidente Roberto Occhiuto, che sembra così smentire l'ipotesi che il prossimo Capodanno Rai si tenga a Reggio Calabria, così come ventilato dal deputato Francesco Cannizzaro.

«É chiaro che mi farebbe piacere che una città importante come Reggio Calabria potesse ospitare questo grande evento. Ma ancora nulla è deciso - conclude Occhiuto - e le valutazioni verranno fatte solo nell’ultimo trimestre dell’anno».

L'organizzazione del capodanno 2024 ancora in Calabria, dopo l'evento Rai tenutosi a Crotone una settimana fa, è previsto dal pacchetto acquistato dalla Regione Calabria con una spesa complessiva di circa 3,5 milioni di euro, che prevede, inoltre, numerosi passaggi promozionali nelle trasmissioni della Tv di Stato.