Cosenza si ferma questa mattina per dare l’ultimo saluto a Padre Fedele Bisceglia, frate cappuccino noto per il suo impegno sociale e pastorale nella città e in tutta la Calabria, morto ieri all’età di 87 anni. Le esequie si svolgeranno nella Chiesa del Santissimo Crocifisso, nel quartiere Riforma, con inizio alle ore 10.
La celebrazione sarà officiata dall’arcivescovo Giovanni Checchinato, con l’omelia affidata al Provinciale dei Cappuccini, Padre Giovanni Loria.
La diretta televisiva su LaC Tv (canale 11 del Digitale Terrestre) inizierà alle 9.30 dagli studi di Vibo Valentia con la conduzione del giornalista Stefano Mandarano, il quale alternerà collegamenti con Francesco La Luna, inviato a Cosenza, pronto a raccogliere le testimonianze di chi ha conosciuto Padre Fedele. Anche in streaming su LaC Play.