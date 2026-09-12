Quattromilatrecentotrentacinque articoli tra giocattoli e prodotti casalinghi sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Vibo Valentia nell’ambito di un controllo finalizzato alla tutela del mercato e alla sicurezza dei consumatori.

L’attività ispettiva, condotta in un esercizio commerciale della provincia, ha permesso ai finanzieri del Comando provinciale di individuare numerosi prodotti posti in vendita in violazione degli obblighi previsti dalla normativa a tutela degli acquirenti.

In particolare, le irregolarità riguardavano le informazioni che devono accompagnare i beni commercializzati e che consentono al consumatore di conoscere caratteristiche, provenienza e modalità di utilizzo dei prodotti in condizioni di sicurezza.

La merce irregolare è stata quindi ritirata dal mercato e sottoposta a sequestro amministrativo. Nei confronti del titolare dell'attività commerciale sono state contestate le previste violazioni amministrative.

L'intervento assume particolare rilevanza anche per la tipologia dei prodotti individuati. Tra la merce sequestrata figurano infatti giocattoli destinati ai bambini, una categoria per la quale il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge assume un'importanza ancora maggiore.

Le informazioni presenti sui prodotti e sulla relativa confezione non rappresentano soltanto un adempimento formale: servono a permettere a chi acquista di effettuare una scelta consapevole e di utilizzare correttamente il bene.