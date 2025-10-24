L’allarme alle forze dell’ordine è scattato intorno all’una e mezza di notte, ma resta ancora da chiarire la provenienza della chiamata. Il cadavere trasferito a Catanzaro per l’autopsia

Si è costituito presentandosi ai carabinieri Pasquale Colelli, il presunto assassino di Emiliano Torcasio, l'uomo di 52 anni, incensurato, autista, ucciso sul lungomare di Lamezia Terme, in località Ginepri. Torcasio viveva nel quartiere Savutano a Lamezia: da subito le indagini si sono indirizzate sulla sua vita privata. Nelle prossime ore si saprà di più sulle cause del delitto.

Omicidio a Lamezia, coltellate in più parti del corpo di Torcasio

Secondo quanto trapelato, l'uomo sarebbe giunto in auto sul luogo dove è stato ucciso. Su di lui l'omicida - forse più di una persona - sì sarebbe accanito tanto che gli investigatori hanno avuto difficoltà a identificarlo poiché è stato raggiunto dalle coltellate in più parti del corpo compreso il volto. L’allarme alle forze dell’ordine è scattato intorno all’una e mezza di notte, ma resta ancora da chiarire la provenienza della chiamata. Con tutta probabilità è stato aggredito in strada.

Il luogo marino di Lamezia dove si è consumato l'omicidio è molto frequentato nei mesi estivi. Una zona lontana dal centro città e dove, di notte, sono solito appartarsi le coppie.

Il cadavere dell'uomo è stato portato a Catanzaro dove sarà effettuata l'autopsia.