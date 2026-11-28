Il gip di Catanzaro ha accolto la richiesta del pm Alessandro Riello per Nicola Abbruzzese. Il collaboratore di giustizia ha ammesso di aver partecipato all’uccisione dell’allevatore, avvenuta nel 2019 in Sila

Il gip distrettuale di Catanzaro ha disposto la custodia cautelare in carcere per Nicola Abbruzzese, detto «Semiasse», nell’inchiesta sull’omicidio di Francesco Giuseppe Madera, l’allevatore ucciso il 18 novembre 2019 in località Vaccarizzo, a Bocchigliero. Secondo la Dda, sarebbe stato Abbruzzese a incaricare Gianluca Maestri di prendere parte al delitto.

Quando la Procura antimafia aveva disposto il fermo di Renato Salvatore Rossano e Carmine Dennis Rocca, Abbruzzese risultava già indagato, così come Maestri. Il decreto di fermo, però, non riguardava nessuno dei due. Ora il giudice ha accolto la richiesta di custodia in carcere presentata dal pm Alessandro Riello nei confronti di Abbruzzese, indicato dagli inquirenti come presunto reggente del clan degli «zingari» di Cassano all’Ionio.

La vendetta ipotizzata dalla Dda

Per ricostruire il movente, gli investigatori sono tornati a un omicidio avvenuto dieci anni prima. Nel 2009 Madera aveva ucciso Bernardo Rossano, fratello di Renato. Per quel delitto l’allevatore era stato condannato e aveva scontato la pena.

Secondo la Dda, Renato Rossano avrebbe deciso di vendicare il fratello, coinvolgendo Rocca e chiedendo l’appoggio di Abbruzzese. È a questo punto che, nella ricostruzione dell’accusa, entra in scena Maestri: «Semiasse» gli avrebbe affidato l’incarico di partecipare all’omicidio. Madera sarebbe stato attirato all’appuntamento a Vaccarizzo con la prospettiva di acquistare un fucile.

Il racconto di Maestri e le verifiche degli investigatori

Divenuto collaboratore di giustizia, Maestri ha ammesso di aver preso parte al delitto. Gli investigatori hanno confrontato il suo racconto con le testimonianze, le immagini delle telecamere e i dati telefonici. Tra gli elementi esaminati ci sono una Ford Fiesta bordeaux avvistata lungo la strada e i dati del telefono di Rocca: nel pomeriggio dell’omicidio il cellulare non aveva registrato spostamenti per oltre sette ore.

Maestri ha riferito anche di aver ricevuto da Abbruzzese 1.500 euro al mese, diventati 2mila durante la detenzione. Sulla cronologia dei versamenti è la stessa Dda a precisare che erano cominciati prima dell’omicidio.

Rossano e Rocca restano in carcere. Il gip di Castrovillari aveva convalidato il fermo di Rossano, mentre quello di Prato non aveva convalidato il fermo di Rocca. Entrambi i giudici avevano comunque disposto la custodia cautelare in carcere. Anche per Abbruzzese la decisione riguarda questa fase delle indagini: il ruolo che la Dda gli attribuisce resta da accertare nel processo. Abbruzzese è difeso dagli avvocati Giorgia Greco e Antonio Iorio.