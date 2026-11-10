Renato Salvatore Rossano e Carmine Dennis Rocca restano in carcere nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Francesco Giuseppe Madera, l’allevatore ucciso il 18 novembre 2019 in località Vaccarizzo, nel territorio di Bocchigliero. I giudici per le indagini preliminari di Castrovillari e Prato hanno sciolto la riserva sui fermi disposti dalla Dda di Catanzaro, rappresentata nel procedimento penale dal pubblico ministero Alessandro Riello, adottando decisioni differenti sulla convalida.

Il gip di Castrovillari ha convalidato il fermo di Rossano, mentre il gip di Prato non ha convalidato quello di Rocca. Entrambi i giudici hanno però emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei rispettivi indagati. La mancata convalida per Rocca, dunque, non si è tradotta nella scarcerazione.

La presunta vendetta e il ruolo attribuito agli indagati

Secondo la Dda, il delitto sarebbe maturato per vendicare Bernardo Rossano, fratello di Renato, ucciso da Madera nel 2009. Per quell’omicidio l’allevatore era stato condannato e aveva scontato la pena.

L’accusa sostiene che Renato Rossano avrebbe coinvolto Rocca e cercato l’appoggio di Nicola Abbruzzese, detto «Semiasse», il quale avrebbe incaricato Gianluca Maestri di partecipare all’esecuzione. Madera sarebbe stato attirato all’appuntamento con la prospettiva di acquistare un fucile.

La confessione di Maestri e i riscontri investigativi

Divenuto collaboratore di giustizia, Maestri ha ammesso di aver preso parte all’omicidio. Gli investigatori hanno confrontato le sue dichiarazioni con testimonianze, dati telefonici e immagini di videosorveglianza. Tra gli elementi richiamati figurano una Ford Fiesta bordeaux avvistata lungo la strada, gli spostamenti di Maestri e il telefono di Rocca, che nel pomeriggio del delitto non aveva registrato movimenti per oltre sette ore.

Il decreto ricostruisce anche il sostegno economico che Maestri avrebbe ricevuto da Abbruzzese: 1.500 euro mensili, saliti a 2.000 durante la detenzione, secondo il collaboratore. La stessa Dda precisa che i pagamenti risultavano già precedenti all’omicidio, correggendo su questo punto il suo racconto.