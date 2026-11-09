Millecinquecento euro al mese quando era libero, duemila durante la detenzione. È lo «stipendio» che Gianluca Maestri ha dichiarato di aver ricevuto da Nicola Abbruzzese, detto «Semiasse», nel racconto dei propri rapporti con il gruppo criminale di Cassano all’Ionio. Un legame economico che la Dda di Catanzaro approfondisce nel decreto di fermo sull’omicidio di Francesco Giuseppe Madera, ucciso il 18 novembre 2019 in località Vaccarizzo, nel territorio di Bocchigliero.

Il collaboratore ha riferito di non aver ricevuto un pagamento specifico per quel delitto, sostenendo che proprio dopo l’omicidio fosse iniziata la retribuzione mensile. Su questo punto, però, la stessa Procura corregge la sua ricostruzione: le intercettazioni documenterebbero l’esistenza dello stipendio già prima dell’uccisione dell’allevatore.

La distinzione è centrale per comprendere la lettura dell’accusa. Il denaro viene considerato un elemento del rapporto continuativo tra Maestri e Abbruzzese, nel quale la Dda, rappresentatata dal pubblico ministero Alessandro Riello, inserisce anche il presunto incarico di partecipare all’omicidio.

«Ero sempre a sua disposizione»

Negli interrogatori del dicembre 2023, Maestri descrive una disponibilità stabile nei confronti di «Semiasse». Dopo aver ammesso la propria partecipazione all’uccisione di Madera, spiega: «Non ho avuto un compenso autonomo per la commissione di questo omicidio».

Nello stesso passaggio collega l’inizio dello stipendio al delitto e aggiunge: «Ero quindi sempre a sua disposizione per qualunque attività illecita egli volesse commissionarmi».

Secondo la ricostruzione accusatoria, Abbruzzese avrebbe coinvolto Maestri nel piano maturato per vendicare Bernardo Rossano, ucciso da Madera nel 2009. Il fratello Renato Salvatore Rossano avrebbe cercato l’appoggio del gruppo di Cassano e reclutato Carmine Dennis Rocca, mentre «Semiasse» avrebbe affidato a Maestri il compito di partecipare all’esecuzione.

L’intercettazione che anticipa lo stipendio al delitto

La conversazione decisiva per ricostruire l’origine dei pagamenti risale all’8 novembre 2019, dieci giorni prima dell’omicidio.

Il contesto, ricostruito attraverso le attività dell’inchiesta Athena, riguarda una partita di cocaina che Maestri avrebbe ricevuto da Abbruzzese per venderla a Cosenza. Dopo le lamentele sulla qualità dello stupefacente e le difficoltà nel collocarlo, i due avrebbero concordato la restituzione della parte rimasta invenduta e il pagamento di quella già ceduta.

Il 4 novembre, secondo gli atti, un uomo incaricato di recuperare droga e denaro era stato arrestato a Cassano all’Ionio dopo essere passato da Cosenza. Quattro giorni più tardi, Abbruzzese aveva raggiunto Maestri per comunicargli la decisione di sospendere i contatti e le forniture.

È durante quel confronto che Maestri domanda: «E lo stipendio mio, lo stipendio mio?». Abbruzzese gli risponde che avrebbe dovuto arrangiarsi fino a gennaio.

Per la Dda, il dialogo dimostra che la retribuzione esisteva già.

Il denaro destinato alla famiglia di un detenuto

Nella stessa conversazione dell’8 novembre emerge anche la destinazione di una parte delle somme ancora da riscuotere.

Secondo la ricostruzione investigativa, Abbruzzese avrebbe disposto che tremila euro siano utilizzati per sostenere la famiglia di Gennaro Presta, allora detenuto, coprendo i mesi di novembre, dicembre e gennaio.

Maestri avrebbe manifestato preoccupazione per il proprio mantenimento. «Semiasse», però, avrebbe ribadito la priorità indicata rinviando a un momento successivo la ripresa del sostegno economico nei suoi confronti.

Il passaggio mostra, nella lettura della Procura antimafia di Catanzaro, come i rapporti tra i due comprendessero sia le forniture di stupefacenti sia la gestione di somme destinate al mantenimento di persone legate al gruppo.

La visita di Natale e i soldi consegnati a gennaio

Le intercettazioni tornano sul tema alla vigilia di Natale del 2019. Abbruzzese si reca a casa di Maestri, che gli rimprovera di essersi fatto vedere poco e manifesta la propria delusione.

Nel corso del dialogo, «Semiasse» osserva: «Che chi ne ha stipendi fissi mo?». Una frase che la Dda inserisce tra gli elementi utili a ricostruire la natura del rapporto economico. Nella stessa occasione, secondo il decreto, Abbruzzese rinnova la disponibilità a fornire stupefacenti.

Un mese dopo, il 23 gennaio 2020, viene registrata una consegna di denaro. Nel dialogo riportato negli atti, Abbruzzese dice a Maestri: «Questi sono mille e cinque, domani sera ti porto altri mille e cinque».

La Procura interpreta quel passaggio come la consegna di 1.500 euro, accompagnata dall’annuncio di un ulteriore pagamento dello stesso importo. È uno dei riscontri richiamati a sostegno delle dichiarazioni del collaboratore sui versamenti ricevuti.

L’aumento a duemila euro durante la detenzione

Maestri ha raccontato che, dopo il suo arresto del 1° settembre 2022, il sostegno economico sarebbe proseguito attraverso la compagna. La cifra mensile, secondo le sue dichiarazioni, sarebbe salita da 1.500 a 2.000 euro.

Interrogato sulle ragioni dell’aumento, il collaboratore ha proposto una propria spiegazione: «Io posso immaginare che quando ero in carcere mi davano di più per tenermi buono ed evitare magari che io scegliessi un percorso collaborativo».

Nel medesimo interrogatorio ha sostenuto di aver deciso di collaborare per allontanare il figlio dall’ambiente criminale, precisando che il sostentamento economico gli era stato comunque garantito.

Il collegamento tra Cassano e Cosenza

Il ruolo attribuito a Maestri nel decreto va oltre il singolo fatto di sangue. La Dda gli contesta, per il periodo compreso tra il 2019 e il dicembre 2023, la partecipazione al gruppo mafioso di Cassano con più funzioni: esecutore di delitti su incarico, acquirente di droga da distribuire nell’area cosentina e collegamento con le organizzazioni criminali del capoluogo.

In particolare, l’accusa richiama i rapporti con il gruppo Di Puppo e con gli Abbruzzese di Cosenza, detti «Banana».