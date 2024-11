Antonio Taranto fu ucciso a Cosenza lo scorso 29 marzo. Per l’omicidio il 10 dicembre fu arrestato Domenico Mignolo che, adirato per non aver ricevuto lo stipendio dal clan, sparò dal suo balcone. È di oggi l’avviso di conclusione delle indagini con l’accusa di favoreggiamento nei confronti di altre tre persone

