Il giovane era ospite di un centro migranti ed è risultato non regolarmente assunto. Sabato è stato schiacciato da una colonna di cemento mentre era impegnato nei lavori necessari alla riapertura di un lido

Sarà effettuata giovedì prossimo l'autopsia sul corpo dell'operaio di 23 anni originario del Senegal morto sabato scorso a Paola a causa di un incidente sul lavoro in una struttura balneare. Questa mattina, la Procura della Repubblica di Paola ha conferito il mandato per l'esame che sarà svolto a Catanzaro e che dovrà fornire elementi sulle cause del decesso del giovane.

Gli investigatori stanno inoltre lavorando al rintraccio nel Paese d'origine dei familiari della vittima.

Il procuratore capo Domenico Fiordalisi, che coordina le indagini svolte dal Commissariato cittadino della polizia di Stato, ha precisato che al momento vige il massimo riserbo sulle persone indagate, tra le quali però potrebbe esserci il proprietario della struttura all'interno del quale il tragico evento si è verificato.

Il 23enne, era emerso nelle ore successive al fatto, è deceduto dopo essere stato schiacciato da una colonna in cemento, rovinatagli addosso mentre era intento a operazioni di allestimento del lido. Il manufatto è caduto addosso al giovane operaio mentre era in corso il traino di una piattaforma per le docce, di cui la colonna era parte. È inoltre emerso che il 23enne era ospite presso una struttura di accoglienza per migranti e non era regolarmente assunto.