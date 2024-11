Lo ha dichiarato il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero De raho prima dell'inizio della conferenza stampa

"Il gioco online era un sistema che la ‘ndrangheta utilizzava per aggirare il sistema fiscale”. Lo ha dichiarato il procuratore della repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero De raho. “L’operazione odierna – ha aggiunto il procuratore – riguarda un canale che la ndrangheta ha trovato per investire e riciclare facilmente denaro. Un canale parallelo utile a creare punti di raccolta di soldi senza registrazione del cliente, quindi aggirando il sistema fiscale. Aperture di questo tipo non fanno che ingrassare le tasche di ndrangheta, camorra e cosa nostra”.