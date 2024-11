I finanzieri del Gico della Guardia di finanza di Catanzaro stanno notificando la nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli indagati dell’operazione antimafia “Imponimento” contro il clan Anello di Filadelfia e non solo.

La nuova ordinanza – dopo il fermo della Dda di Catanzaro del 21 luglio scorso – porta la firma del gip distrettuale Giulio De Gregorio. Oltre 80 gli arresti, per 75 indagati si tratta della convalida del fermo, per altri di una nuova ordinanza.



In particolare è stata adottata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 64 indagati (tra cui i capo cosca Rocco Anello che non era stato attinto dal fermo in quanto già detenuto) e la misura della custodia degli arresti domiciliari nei confronti 11 indagati.

Le misure cautelari che riguardano, oltre alla maggior parte dei soggetti già destinatari del provvedimento di fermo di indiziato di delitto, anche altri soggetti indagati che non erano stati destinatari nel precedente provvedimento di fermo.

Il gip ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nei confronti di Fabio Schicchi (in servizio all’Inail di Vibo Valentia), Vincenzo Renda (avvocato e imprenditore turistico di Vibo, già agli arresti nell'ambito dell'operazione Rinascita scott), Giuseppe Fortuna di Sant’Onofrio (imprenditore), Romeo Ielapi (imprenditore di Filadelfia ritenuto legato boss Rocco Anello), Giuseppe Rondinelli di Filadelfia (per lui sono scattati i domiciliari).

In carcere

Anania Antonio, 1981

Anello Francescantonio, 1989

Anello Giovanni, 1989

Anello Rocco, 1961

Anello Rocco, 1991

Anello Tommaso, 1964

Attisani Antonio, 1995

Barba Vincenzo, 1952

Barbieri Giuseppe, 1973

Bellissimo Nazzareno, 1982

Belsito Luca, 1990

Bevilacqua Giovanni, 1952

Bonavota Domenico, 1979

Bretti Domenico, 1970

Caridà Francesco, 1968

Catania Filippo, 1951

Cerra Antonio, 1992

Conidi Francesco, 1990

Costantino Giuseppe, 1984

Cracolici Alfredo, 1986

Cracolici Domenico, 1982

Dastoli Antonio, 1974

De Luca Giuseppe, 1970

De Nisi Vincenzo, 1985

Facciolo Antonio, 1959

Fortuna Giuseppe, 1977

Fortuna Giuseppe, 1963

Fruci Giuseppe, 1969

Fruci Vincenzino, 1976

Galati Angelo, 1985

Galati Antonio Luciano, 1996

Galati Marco, 1966

Gugliotta Massimo, 1979

Guzzo Ariosto, 1982

Iannazzo Francesco, 1980

Iannazzo Pierdomenico, 1979

Ielapi Romeo, 1972

Iozzo Mario, 1959

Lo Bianco Domenico, 1962

Lo Bianco Paolino, 1963

Mancari Teodoro, 1994

Masdea Carmelo, 1967

Masdea Fiore Francesco, 1960

Mastrandrea Giovanni, 1984

Mazzotta Antonio, 1997

Michienzi Giacomo, 1973

Michienzi Maurizio, 1971

Montauro Stefano, 1993

Monteleone Nicola Antonio, 1980

Notaris Francesco, 1970

Papa Alfredo, 1958

Perugino Francesco, 1960

Polito Domenico Salvatore, 1964

Prestanicola Daniele, 1982

Pugliese Rosario, 1966

Rondinelli Pasquale, 1980

Rondinelli Vincenzo, 1978

Ruscio Gaetano, 1984

Schicchi Fabio, 1969

Tedesco Francescantonio, 1968

Tripodi Antonio-Mario, 1964

Tripodi Domenico, 1967

Tripodi Sante, 1973

Zungri Salvatore, 1964

Domiciliari

Giardino Giovanni (“Giancarlo”), 1972

Fraone Domenico, 1971

Galati Giuseppe, 1973

Polito Rocco, 1975

Ruggiero Filippo, 1957

Catanzaro Simone, 1982

Trovato Francesco Antonello, 1986

Stillitani Emanuele, 1955

Stillitani Francescantonio, 1953

Renda Vincenzo, 1971

Rondinelli Giuseppe, 1949

Il già consigliere provinciale Domenico Fraone passa dal carcere ai domiciliari così come i fratelli Emanuele e Francescantonio Stillitani. Il gip rigetta la misura e tornano liberi gli imprenditori Domenico Ciconte di Sorianello e Vincenzo Cutrullà, Angela Bartucca, Vito Bretti, Vincenzo Gallello, Francesco Mallamace, Giuseppe Ruccella, Domenico Rutigliano, Francesco Serratore, Gino Stranges.





LEGGI ANCHE:

Imponimento: gli affari dei boschi, spartizioni e dissidi tra gli Anello e i Vallelunga

Imponimento, il boss di Filadelfia e i rapporti con la ‘ndrangheta di Vibo

Imponimento: i voti per il senatore Mangialavori, il boss Anello e gli accordi elettorali