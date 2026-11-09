Sentenza del Tribunale collegiale di Milano nel processo nato dall’operazione denominata “Old Irons” che mirava a far luce su ipotesi di reato legate al narcotraffico, al riciclaggio ed a reati contro il patrimonio. Questo il verdetto dei giudici: 30 anni di reclusione (così come chiesto dall’accusa) per Francesco Orazio Desiderato, 51 anni, di Nicotera, residente a Barlassina (Mi); 3 anni per Saverio Lo Mastro, 62 anni, di San Gregorio d’Ippona, residente a Desio (8 anni e 6 mesi per lui la richiesta della Procura); 22 anni e 6 mesi per Massimiliano Crocco, 49 anni, di Cosenza (30 anni la richiesta di pena); 16 anni per Pietro Valente, 39 anni, di Carate Brianza (18 anni e 3 mesi la richiesta); 13 anni per Alessandro Martone, 47 anni, di Milano (21 anni e 2 mesi la richiesta della Procura). La pubblica accusa è stata sostenuta dai pm della Dda di Milano Gianluca Prisco e Simona Farraiuolo.

Tutti gli imputati sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali pro quota, mentre Massimiliano Crocco, Francesco Orazio Desiderato, Alessandro Martone e Pietro Valente anche alle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. Quali pene accessorie, tutti gli imputati (tranne Lo Mastro) sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e dichiarati in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena. Saverio Lo Mastro è stato invece interdetto dai pubblici uffici per cinque anni. A Desiderato e Lo Mastro il Tribunale ha infine applicato l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di un anno, nonché la pubblicazione della sentenza, per estratto ed a spese dei condannati, sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Le assoluzioni

Francesco Orazio Desiderato ha incassato l’assoluzione per 12 capi d’accusa, Saverio Lo Mastro per sei capi d’imputazione “perché il fatto non sussiste” e per uno perché il fatto non costituisce reato, Massimiliano Crocco da tre capi d’accusa perché il fatto non sussiste. La caduta per Saverio Lo Mastro delle accuse di riciclaggio, fatturazioni fittizie e di essere un prestanome (per soli due capi si è registrata la condanna con riqualificazione della contestazione a mero partecipe di un’associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di delitti contro il patrimonio) ha portato il Tribunale (in accoglimento di un’istanza presentata dall’avvocato Alberto Amariti del Foro di Milano) a revocargli la misura cautelare dell’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria.

Le confische

Il Tribunale ha infine ordinato la confisca di un orologio Rolex sequestrato a Massimiliano Crocco, di sette Rolex sequestrati a Saverio Lo Mastro il 25 febbraio 2025 di cui è stata accertata la falsità, di due Rolex sequestrati nella stessa data a Francesco Orazio Desiderato oltre a due telefoni cellulari. Altri tre smartphone sono stati confiscati a Pietro Valente. Per Desiderato i giudici hanno anche ordinato la confisca di somme per oltre ottomila euro.

Il ruolo di Francesco Orazio Desiderato

Francesco Orazio Desiderato (difeso dagli avvocati Francesco Capria e Beatrice Saldarini), già con precedenti specifici e condanne per traffico di droga, è nipote del boss Antonio Mancuso, cl ’38, alias ‘Zi ‘Ntoni, di Limbadi. Nell’inchiesta Old Irons veniva collocato dal gip e dalla Dda di Milano al vertice di un’associazione a delinquere dedita al narcotraffico (cocaina, hashish e marijuana). In particolare sarebbe stato il promotore e l’organizzatore del narcotraffico, dando ordini agli associati ed acquistando cocaina e hashish in quantità elevate, determinando il prezzo dello stupefacente e gestendo le somme di denaro provento dell’attività illecita. A lui si sarebbero rivolti gli altri associati per essere autorizzati a rivendere lo stupefacente. Per gestire i rapporti con i fornitori, Francesco Orazio Desiderato avrebbe utilizzato diverse applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, FaceTime e la piattaforma criptata denominata SkyEcc. Di persona, invece – approfittando delle ore di permesso a lui concesse dal Tribunale di Sorveglianza di Milano – avrebbe gestito il narcotraffico recandosi in un demolitore di auto in via Girardengo a Milano (luogo ritenuto la base operativa dell’organizzazione), dotato di un sofisticato impianto di vigilanza video che gli garantiva il monitoraggio costante dell’intera area.