Il proprietario dell’attività ricadente nel Parco del Pollino è stato denunciato e sanzionato. I controlli portati avanti dai carabinieri forestale

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea hanno nei giorni scorsi sequestrato una struttura ricettiva nel Comune di Orsomarso ricadente nel perimetro del Parco nazionale del Pollino. Al sequestro si è giunti dopo un primo sopralluogo effettuato con il personale dell’Asp di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione nella località “Costa del Mulino” dove è ubicato il ristorante-bar.

Durante il sopralluogo e dagli accertamenti effettuati sono emerse diverse criticità. La prima nel campo igienico sanitario che ha determinato l’emissione di un primo provvedimento di chiusura immediata in quanto erano posti in vendita alimenti scaduti e in cattivo stato di conservazione. Parallelamente, è stata accertata l’assenza di documentazione essenziale per la somministrazione di alimenti, cibi e bevande. Successivi accertamenti condotti dai militari dell’Arma Forestale con l’ausilio dei tecnici comunali, hanno evidenziato l’esistenza di opere edilizie abusive realizzate in area sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, sismici e idrogeologici.

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea ha quindi proceduto al sequestro del locale e ha deferito il titolare, per i reati di abuso edilizio, violazioni ambientali e paesaggistiche, nonché per esercizio abusivo della professione.

Il titolare dell’attività è stato inoltre sanzionato per violazioni in materia ambientale, con particolare riferimento alla gestione illecita di rifiuti e alla mancata tracciabilità degli stessi.