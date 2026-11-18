È morta la donna investita da un’automobile nella zona nord del lungomare di Paola. I gravi traumi riportati nell’impatto si sono rivelati fatali, nonostante i soccorsi e le cure ricevute.

Sul posto erano intervenuti il 118, i carabinieri e l’elisoccorso. La donna era stata trasferita in elicottero a Reggio Calabria e ricoverata in rianimazione.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’investimento e verificare eventuali responsabilità. Restano da chiarire le circostanze dell’impatto.