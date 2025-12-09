L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato più volte espulso. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato la tragedia dal momento che nell’edificio si trovavano bombole per il gas

Uno uomo di nazionalità marocchina, Mohammed Labrazi di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine e più volte espulso, si trova in stato di fermo per aver incendiato un'abitazione in pieno centro storico a Lamezia Terme nell'antico quartiere della Giudecca. Paura nella notte tra i residenti che hanno assistito all'episodio.

Solo l'intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la tragedia a causa della presenza di bombole per il gas propano. Incessante il lavoro per mettere in sicurezza la zona. Insieme ai Vigili del fuoco sono intervenuti polizia e carabinieri. L'uomo, dopo l'intervento di sanitari per il trattamento Tso, si trova in stato di fermo presso il commissariato di polizia.