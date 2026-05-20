Il sinistro è avvenuto all’altezza della cosiddetta “curva dei cinque minuti”. Nonostante la violenza dell’impatto e il forte spavento, l’uomo non avrebbe riportato ferite gravi e non sarebbe in pericolo di vita

Ennesimo incidente stradale lungo la Statale 18. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, il conducente di una Fiat Panda è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del mezzo. L’auto, dopo essere uscita dalla traiettoria, si è ribaltata su se stessa, terminando la corsa capovolta al centro della carreggiata e bloccando parzialmente il traffico veicolare.

Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra i comuni di Scalea e San Nicola Arcella, all’altezza della cosiddetta “curva dei cinque minuti”.

Lievi ferite

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti tempestivamente le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, insieme al personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al conducente prima del trasferimento all’ospedale di Praia a Mare per gli accertamenti del caso.

Nonostante la violenza dell’impatto e il forte spavento, l’uomo non avrebbe riportato ferite gravi e, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Traffico rallentato

Pesanti i disagi alla circolazione lungo l’arteria interessata. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, il traffico ha subito rallentamenti e temporanee interruzioni, con inevitabili code per gli automobilisti in transito.