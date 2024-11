Si sarebbe avventato su circa trenta volumi tra codici di procedura penali e altri libri tutti legali alla facoltà di Giurisprudenza cercando di distruggerli il trentenne denunciato dalla Polizia di Stato di Lamezia Terme guidata dal primo dirigente Alessandro Tocco. Il fatto è avvenuto stamattina nella Biblioteca Comunale di Palazzo Nicotera. L’uomo avrebbe detto di averlo fatto come forma di protesta contro il reddito di cittadinanza. Sono in corso indagini anche per appurare l’effettivo stato di salute dell’uomo e la dinamica dei fatti.