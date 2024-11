Il giovane è stato sorpreso ad arrigare diverse piante di canapa in un terreno adiacente alla sua abitazione nella quale sono stati successivamente rinvenuti fiori di cannabis pronti per l’essiccazione e la successiva vendita

Nella giornata di ieri, a Platì, all’esito di un rastrellamento, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per coltivazione di sostanza stupefacente, Rocco Sergi, 21enne operaio del posto.



Lo stesso, è stato sorpreso ad irrigare diverse piante di canapa indiana, di altezza variabile tra i 60 e i 90 cm, in un terreno demaniale adiacente alla sua residenza: la successiva perquisizione domiciliare estesa alle pertinenze della propria abitazione, ha consentito di rinvenire numerosi fiori di cannabis indica per un peso complessivo di circa 400 grammi, pronti per l’essiccazione e la successiva immissione sul mercato.



Lo stupefacente rinvenuto, previa campionatura, è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Platì.