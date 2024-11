Due malviventi armati di pistola sono stati costretti alla fuga per l’arrivo dei carabinieri

Platì (Rc) - Rapina senza bottino all’ufficio postale di Platì. Due uomini armati di pistola e con il volto coperto da un passamontagna hanno preso in ostaggio il direttore dell’agenzia, si sono fatti aprire gli uffici della filiale e la cassaforte. Secondo quanto si è appreso, prima di riuscire a portare via il denaro i malviventi sono stati avvertiti da alcuni passanti dell’arrivo di una pattuglia dei carabinieri. I due sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce. Il direttore dell’ufficio postale è stato ferito alla testa con il calcio di una pistola. Soccorso è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute non sono gravi.